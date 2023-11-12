В Тольятти мошенники забрали все деньги у плохо видящего пенсионера

В Тольятти 66-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Тольяттинцу позвонила женщина, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сказала, что счет мужчины пытаются взломать и снять оттуда все деньги. После этого потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка. Он посоветовал для сохранности перевести все средства на "резервный счет".
Пенсионер ответил, что плохо видит и вряд ли сможет перечислить что-то на нужный счет. После этого звонивший предложил свою помощь. В итоге пенсионер снял со счета 950 тыс. руб. и отдал их незнакомцу у ближайшего банкомата, а через несколько дней понял, что его обманули.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно