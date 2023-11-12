В Тольятти мошенники забрали все деньги у плохо видящего пенсионера

В Тольятти 66-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинцу позвонила женщина, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сказала, что счет мужчины пытаются взломать и снять оттуда все деньги. После этого потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка. Он посоветовал для сохранности перевести все средства на "резервный счет".

Пенсионер ответил, что плохо видит и вряд ли сможет перечислить что-то на нужный счет. После этого звонивший предложил свою помощь. В итоге пенсионер снял со счета 950 тыс. руб. и отдал их незнакомцу у ближайшего банкомата, а через несколько дней понял, что его обманули.