Два самарских ресторана стали номинантами на премию "Лучшие в индустрии"

Два ресторана из Самары поборются за звание лучшей ресторанной концепции в двух номинациях премии "Лучшие в индустрии".
"Лучшие в индустрии" — ежегодная профессиональная премия, учрежденная сообществом "Пальмовая ветвь" в 2018 г. с целью отмечать индивидуальные достижения специалистов ресторанного дела.
В 2023 г."Лучшие в индустрии" будут выбраны в семи категориях: топ-менеджер, шеф-повар, кондитер, сомелье, бармен, интерьер года (вручается авторам дизайн-проекта) и пиар-кампания года (вручается авторам успешного кейса).
Так, за премию в номинации "Бартендер года" поборется Никита Гаврилов, являющийся старшим барменом заведений: мясной ресторан "Ваще огонь", cafe italiano"Robbi", азиатское бистро "Харизма" и уютное кафе "Бенджамин".
В номинации "Ресторанный интерьер года" представлен ресторан "Где нас нет". Автор дизайна: компания 4theelements Сергей Шушпанов.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻