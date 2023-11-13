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Общество

Два самарских ресторана стали номинантами на премию "Лучшие в индустрии"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два ресторана из Самары поборются за звание лучшей ресторанной концепции в двух номинациях премии "Лучшие в индустрии".

Фото: https://palmafest.ru/

"Лучшие в индустрии" — ежегодная профессиональная премия, учрежденная сообществом "Пальмовая ветвь" в 2018 г. с целью отмечать индивидуальные достижения специалистов ресторанного дела.

В 2023 г."Лучшие в индустрии" будут выбраны в семи категориях: топ-менеджер, шеф-повар, кондитер, сомелье, бармен, интерьер года (вручается авторам дизайн-проекта) и пиар-кампания года (вручается авторам успешного кейса).

Так, за премию в номинации "Бартендер года" поборется Никита Гаврилов, являющийся старшим барменом заведений: мясной ресторан "Ваще огонь", cafe italiano"Robbi", азиатское бистро "Харизма" и уютное кафе "Бенджамин".

В номинации "Ресторанный интерьер года" представлен ресторан "Где нас нет". Автор дизайна: компания 4theelements Сергей Шушпанов.

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