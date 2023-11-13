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ЖКХ и благоустройство Общество

Половина клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из числа юридических лиц перешла на электронный документооборот

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждая вторая организация из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" использует электронный документооборот (ЭДО) при взаимодействии с поставщиком тепловой энергии. На данный момент преимущества данной системы оценили свыше 7,6 тысячи юридических лиц Самарской области.

Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.

"Организация работы с помощью онлайн-сервисов позволила нашим клиентам из числа организаций региона существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией", — отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru.

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