Половина клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из числа юридических лиц перешла на электронный документооборот

Каждая вторая организация из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" использует электронный документооборот (ЭДО) при взаимодействии с поставщиком тепловой энергии. На данный момент преимущества данной системы оценили свыше 7,6 тысячи юридических лиц Самарской области.
Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.
"Организация работы с помощью онлайн-сервисов позволила нашим клиентам из числа организаций региона существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией", — отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!