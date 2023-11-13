В Самаре мигрант не смог оспорить 10-летний срок в колонии за разбой

В Самаре не смог оспорить приговор 39-летний гражданин Таджикистана, которого осудили за разбой и покушение на угон. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2016 г. мужчина напал на семью и причинил супругам и их ребенку травмы различной степени тяжести. Он забрал вещи жертв стоимостью более 22 млн руб. и попытался угнать их машину, но не смог из-за противоугонной системы.

В итоге суд приговорил иностранца к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита мужчины подала жалобу на приговор, но областной суд оставил его в силе.