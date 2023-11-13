АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь сазана в Саратовское водохранилище

АО "Транснефть - Приволга" осуществило два выпуска молоди сазана общей численностью 162 тыс. штук в Саратовское водохранилище на территории Самарской области. Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проведены в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" молодь сазана была выращена рыбоводной компанией в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы. Средняя штучная навеска рыбы составила 20 г. Места зарыбления определили представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.

Молодь была доставлена к водохранилищу специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятиях по зарыблению.

Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть", они направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах, где компания ведет деятельность. Всего с начала года предприятие выпустило более 540 тысяч мальков таких ценных пород рыбы, как стерлядь, русский осетр и сазан в Саратовское и Волгоградское водохранилища, реки Дон, Волга, Медведица. На финансирование данных мероприятий в текущем году компания направила почти 10 млн рублей.