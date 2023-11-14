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Суды Происшествия

Напали с битой, забыли паспорт: появились подробности похищения 22 млн у самарской семьи

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности нападения гражданина Таджикистана Абдуманнонзода Али на семью в 63 регионе. Материалы в отношении Али недавно рассматривал Самарский областной суд.

Как рассказали во время разбирательства потерпевшие члены семьи — отец и двое детей, 29 декабря 2016 года они были в своем дачном доме. Вдруг на участок ворвались неизвестные среди которых был и Али. Они избили битой отца семейства до потери им сознания. Дальше мужчину связали и занесли в дом. Там обнаружились дети. Дочку ударили по голове битой и сняли с нее золотые сережки. А потом детей посадили на стул и связали между собой клейкой лентой.

"После этого Абдуманнонзода достал пистолет и угрожал пристрелить хозяина дома, требуя у него ключи от сейфа и чтобы он запустил двигатель от автомашины, которая стояла во дворе дома, снял золотую цепочку с него и забрал из кармана 100 000 рублей. Затем нападавшие нашли сейф с деньгами. Али вместе с другими лицами пытались уехать вместе с сейфом на автомобиле, но не смогли, так как сработало противоугонное устройство. Тогда хозяина дома вытащили на улицу, развязав ноги, требовали показать, как заводится машина, и спрашивали почему не едет она и глохнет, при этом Али угрожал ему пистолетом. Затем Абдуманнонзода сел за руль, переключал передачу и пытался поехать, но машина глохла, так как сигнализационная метка была при нем, и он не выдавал её им. После того как у них не получилось поехать, они забросили идею с машиной и завели потерпевшего обратно в дом", — указано в материалах суда.

Дальше разбойники нашли ключи от сейфа и забрали оттуда 20 млн рублей, золотые украшения еще на два млн рублей, а потом сбежали. Абдуманнонзода через какое-то время все же попался силовикам. В частности, как рассказал на суде оперативный сотрудник полиции, весной 2022 года стало известно, что человек, похожий на Али, скрывается под фамилией Бурхонов. Полицейский поехал к "Бурхонову" и узнал в нем подозреваемого. Так Али и задержали. Интересная деталь: некоторое время иностранец жил в гостинице "Атташе" вместе с тремя товарищами. Он не расплатился за проживание, поэтому оставил свой паспорт в залог, но так его и не забрал.

Как выяснилось во время расследования, пострадавшего владельца дома иностранец перед нападением заприметил в кафе "Самарочка". У бизнесмена был белый "Тойота Лэнд Крузер". А Али тогда работал таксистом, но заходил в ту же точку общепита. У официанта Али узнал, что хозяин машины занимается рыбным бизнесом. А дальше уроженец Таджикистана разработал план нападения.

Сам иностранец так и не признал вину и утверждал, якобы был в момент нападения в Пензе. Впрочем, это его не спасло из-за ряда доказательств. В частности, экспертиза обнаружила следы Али в "Тойоте" потерпевших. Сначала его признал виновным суд Советского района Самары, затем решение оставил в силе и суд областной. По итогу Али приговорили за разбой и покушение на угон к 10 с половиной годам колонии строгого режима. По данным силовиков, осужденный может быть причастен к нападениям в составе этнической группировки на территории регионов, приграничных с Казахстаном. Остальные подозреваемые объявлены в федеральный розыск.

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