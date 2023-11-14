В Тольятти служебная собака нашла наркотики у матери двоих детей

В Тольятти полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители около подъезда на ул. 40 лет Победы остановили девушку, которую уже подозревали в незаконной деятельности. Служебная собака показала, что у тольяттинки есть при себе запрещенные вещества. В итоге у нее изъяли семь пакетиков с 6,2 г мефедрона.

При задержании девушка, у которой есть два несовершеннолетних ребенка, признала вину и сказала, что купила наркотик через интернет для себя. Подозреваемую отправили под стражу.