В Тольятти служебная собака нашла наркотики у матери двоих детей

В Тольятти полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители около подъезда на ул. 40 лет Победы остановили девушку, которую уже подозревали в незаконной деятельности. Служебная собака показала, что у тольяттинки есть при себе запрещенные вещества. В итоге у нее изъяли семь пакетиков с 6,2 г мефедрона.
При задержании девушка, у которой есть два несовершеннолетних ребенка, признала вину и сказала, что купила наркотик через интернет для себя. Подозреваемую отправили под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.