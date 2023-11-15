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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области более 20 категорий граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 ноября председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников и председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева посетили новый офис Государственного юридического бюро по Самарской области.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Спикер областного законодательного собрания оказал содействие в размещении главного офиса Госюрбюро в удобном по месту расположения и комфортном для приёма граждан помещении по адресу: ул. Революционная, 145а в Самаре. Геннадий Котельников напомнил, что право на квалифицированную юридическую помощь установлено Конституцией РФ и создание условий для обеспечения её доступности является важной государственной задачей: "В нашей губернии создана целостная система оказания бесплатной юридической помощи. Это не один-два офиса, где работают юристы, а целая сеть подразделений Государственного юридического бюро".

Сегодня в структуре Госюрбюро — головной офис в Самаре и 13 обособленных подразделений в различных муниципальных образованиях. Это позволяет обеспечить равную доступность оказания правовой помощи для всех жителей губернии, независимо от места их проживания. Работа строится и в выездном формате. С 2022 года сотрудники Госюрбюро проводят консультирование с помощью мобильного офиса — специальная комплектация автомобиля позволяет добраться до самых удаленных уголков губернии.

Как отметил Геннадий Котельников: "Для людей такая помощь очень важна, значима и востребована. Сегодня каждый юрист бюро ежедневно принимает по 5-6 человек, подсказывают алгоритм решения возникшей проблемы. Очень приятно видеть, что настроение у сотрудников хорошее, условия работы и приёма комфортные".

Устные и письменные консультации, составление различных заявлений и правовых документов и многие другие юридические вопросы помогают решить здесь бесплатно. Среди тех, кому гарантирована бесплатная правовая помощь — инвалиды, ветераны войны и труда, малоимущие граждане, дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, другие категории граждан. За 10 месяцев текущего года бесплатная юрпомощь оказана 4 547 жителям региона, общее количество услуг — 8 117. Самые частые обращения связаны с защитой прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), сделок с недвижимым имуществом, предоставления различных мер соцподдержки, оформления пенсий и пособий.

Новое направление работы Госюрбюро — оказание помощи участникам СВО и членам их семей. Депутаты областного парламента оперативно внесли поправки в региональный закон, чтобы все, кто выполняет свой воинский долг, и их близкие могли рассчитывать на правовую поддержку. Как сообщила директор Госюрбюро Ольга Пихтулова, летом 2023 года было заключено соглашение о взаимодействии с филиалом государственного фонда "Защитники Отечества" и сейчас работа по решению правовых вопросов участников СВО выстроена в постоянном контакте с сотрудниками фонда.

Система оказания бесплатной правовой помощи действует в Самарской области уже 17 лет. Наш регион стал одной из десяти пилотных территорий, где в качестве эксперимента началось формирование системы оказания бесплатной юридической поддержки. Все эти годы региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" неоднократно корректировался, расширялись как категории граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной правовой помощи, так и спектр услуг. Более 20 категорий граждан имеют право на бесплатное получение различных услуг юристов, и самарцы активно пользуются такой возможностью. Свыше 96 тысяч человек за эти годы смогли получить правовую помощь.

Председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку парламента Екатерина Кузьмичева отметила: "Самарская область была в числе первых пилотных территорий, где внедрялась система бесплатной юридической помощи. Мы стараемся расширять категории граждан, которые могут в рамках регионального закона воспользоваться правовой помощью. Эта работа ведётся нашим комитетом совместно с Госюрбюро, минюстом, правительством региона постоянно. Получив здесь поддержку единожды, люди возвращаются сюда вновь с другими вопросами. Это говорит о том, что здесь работают профессионалы, им доверяют. Сейчас сотрудники Госюрбюро активно помогают Фонду "Защитники Отечества", проводят приёмы, консультируют участников СВО и членов их семей".

Для того чтобы система правовой помощи населению в регионе работала максимально эффективно, из областной казны ежегодно выделяются необходимое целевое финансирование. В 2023 году на эти цели в законе Самарской области "Об областном бюджете" предусмотрено более 19,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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