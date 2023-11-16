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Общество

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и области в четверг, 16 ноября, объявлен желтый уровень опасности в связи с туманом. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

"16 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее", - отмечается в сообщении.

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