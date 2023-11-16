В музее Модерна пройдет цикл лекций, посвященных проблемам инклюзии

Конференция "Осязаемый архив: сохранение и переосмысление инклюзивных практик" пройдет на базе музея Модерна в рамках большого проекта "Третьяковская галерея: осязаемый архив", реализуется благодаря благотворительному фонду "Свет". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Организатор — Третьяковская галерея, Самарский филиал Третьяковской галереи. Конференция откроется 17 ноября 18:30 и завершится 19 числа.

В эти дни пройдут лекции, выступления музейных сотрудников из Самары, Москвы и Казани, которые будут посвящены опыту проектов в сфере музейной инклюзии.

Главные темы конференции: что такое "инклюзия" в широком понимании этого слова и кому она на самом деле нужна? Как заниматься инклюзией, а не только исполнять ГОСТы? Как институциям становится более доступными в условиях дефицитов? И как начать, чтобы выиграть, а не выгореть?

К участию приглашаются все желающие, вход свободный.

"Мероприятие рассчитано на профессиональное сообщество", - сообщают организаторы.