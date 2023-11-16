В музее Модерна пройдет цикл лекций, посвященных проблемам инклюзии

Конференция "Осязаемый архив: сохранение и переосмысление инклюзивных практик" пройдет на базе музея Модерна в рамках большого проекта "Третьяковская галерея: осязаемый архив", реализуется благодаря благотворительному фонду "Свет". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Организатор — Третьяковская галерея, Самарский филиал Третьяковской галереи. Конференция откроется 17 ноября 18:30 и завершится 19 числа.
В эти дни пройдут лекции, выступления музейных сотрудников из Самары, Москвы и Казани, которые будут посвящены опыту проектов в сфере музейной инклюзии.
Главные темы конференции: что такое "инклюзия" в широком понимании этого слова и кому она на самом деле нужна? Как заниматься инклюзией, а не только исполнять ГОСТы? Как институциям становится более доступными в условиях дефицитов? И как начать, чтобы выиграть, а не выгореть?
К участию приглашаются все желающие, вход свободный.
"Мероприятие рассчитано на профессиональное сообщество", - сообщают организаторы.
Последние комментарии
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.