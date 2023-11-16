"Тольяттиазот" присоединится к арт-проекту #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому

"Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим") примет участие в масштабном проекте в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому. В результате коллаборации группы "Уралхим" и пермского художника-иллюстратора Вячеслава Каменских в шести городах России появятся муралы, символизирующие миссию компании: "Мир без голода — это наша цель".

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным каждому человеку языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников производственных активов группы и жителей регионов.

Мировая продовольственная безопасность сегодня является одним из важнейших условий устойчивого развития человечества. В последние десятилетия она сталкивается со множеством вызовов, главными из которых являются: изменение климата, эпидемиологические угрозы и дисбалансы в развитии мировой экономики. Применение качественных минеральных удобрений — один из главных ответов человечества на данные вызовы.

Как мировой лидер в производстве удобрений и создании инновационных решений для сельского хозяйства, компания осознает значимость своего вклада в обеспечение продовольственной безопасности планеты на фоне роста населения и сокращения объема пахотных земель.

Первый паблик-арт появится уже в этом году в городе Соликамск Пермского края. "Тольяттиазот" приступит к созданию мурала в 2024 году. Разработке эскиза предшествовало заседание рабочей группы, состоящей из сотрудников всех производств предприятия. Они выработали концепцию будущего эскиза, отразив в ней понимание глобальной миссии компании и своей причастности к миссии. Мурал со слоганом #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому появится на территории промплощадки ТОАЗа.