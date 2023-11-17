В Тольятти снова произошла драка в школе

Сотрудники полиции проверяют информацию о драке в тольяттинском лицее № 57. Видео происшествия появилось в соцсетях.
"Один из участников начал душить другого. Все произошло сегодня в 10:40", — рассказал подписчик одного из пабликов.
К рассказу было приложено и видеоподтверждение. Его уже посмотрели в ГУ МВД по Самарской области.
"Сотрудники полиции выехали в указанное учебное заведение. На месте работают сотрудники ПДН. Выясняются все детали случившегося. По факту информации размещенной в соцсетях учениками лицея № 57 проводится проверка", — уточнили в регуправлении МВД.
Напомним, ранее на другую тольяттинскую школу возбудили административное дело после драки учениц. Как выяснила прокуратура, сотрудники школы узнали о конфликте в день происшествия. При этом они не вызвали "скорую помощь". А поскольку медсестры в школе тоже не было, подростков никто не осмотрел. Таким образом, в учебном учреждении допустили нарушение прав несовершеннолетних.
Также недавно в Безенчукском районе школьницы сняли жуткое видео об избиении одноклассницы. Над ней издеваются и кричат матом.
А 10 апреля в самарской школе № 91 школьник напал на одноклассника с ножом. Это дело направили в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.