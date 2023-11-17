В Тольятти снова произошла драка в школе

Сотрудники полиции проверяют информацию о драке в тольяттинском лицее № 57. Видео происшествия появилось в соцсетях.

"Один из участников начал душить другого. Все произошло сегодня в 10:40", — рассказал подписчик одного из пабликов.

К рассказу было приложено и видеоподтверждение. Его уже посмотрели в ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудники полиции выехали в указанное учебное заведение. На месте работают сотрудники ПДН. Выясняются все детали случившегося. По факту информации размещенной в соцсетях учениками лицея № 57 проводится проверка", — уточнили в регуправлении МВД.

Напомним, ранее на другую тольяттинскую школу возбудили административное дело после драки учениц. Как выяснила прокуратура, сотрудники школы узнали о конфликте в день происшествия. При этом они не вызвали "скорую помощь". А поскольку медсестры в школе тоже не было, подростков никто не осмотрел. Таким образом, в учебном учреждении допустили нарушение прав несовершеннолетних.

Также недавно в Безенчукском районе школьницы сняли жуткое видео об избиении одноклассницы. Над ней издеваются и кричат матом.

А 10 апреля в самарской школе № 91 школьник напал на одноклассника с ножом. Это дело направили в суд.