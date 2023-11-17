"РКС-Самара" начали тампонировать канализацию в квартирах должников

Во всех районах Самары началось массовое тампонирование канализации в квартирах у абонентов-должников. К столь суровым мерам в "РКС-Самара" прибегли после того, как больше 20 тысяч злостных неплательщиков получили напоминания — специальные квитанции желтого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Так, жильцы домов 76 и 78 по ул. Агибалова недоплатили ресурсной организации больше 400 тысяч рублей. Дома стоят в центре города и выглядят вполне благополучно: с ухоженным двором и чистыми подъездами. Под отключение услуги водоотведения попали 19 квартир — в них на выпусках уже устанавливаются заглушки, которые лишат хозяев возможности пользоваться водой, ванной, туалетом. Вода и стоки просто не будут уходить.
Такой дискомфорт для жителей — мера вынужденная, но законная и действенная. Ресурсное предприятие вправе отключить услугу, если за неё не вносится платёж в течение двух и более месяцев.
В "РКС-Самара" напоминают: платить всё равно приходится, только чем дольше с этим тянуть, тем больше придётся отдать денег за свою недобросовестность. Вместе с долгом нужно будет оплатить и работы по демонтажу заглушки. Лучше всего проверить свои квитанции и внести все необходимые платежи. А если такой возможности сейчас нет, необходимо обратиться в компанию, чтобы получить рассрочку или другое удобное решение создавшейся ситуации.
А чтобы документы не затерялись в корреспонденции и квитанциях, их напечатали на жёлтой бумаге. Яркие письма получат больше 22 тысяч жителей с общим долгом в 196,5 млн рублей. Есть долги в несколько сотен рублей, а есть в десятки тысяч — всех их объединяет то, что владельцы лицевых счетов никак не выходят на связь даже после нескольких сообщений о необходимости оплатить квитанции. С самых "увлечённых" неплательщиков долги взыщут через суд — копии заявлений о выдаче судебного приказа в ноябре получат 1387 абонентов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!