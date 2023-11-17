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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" начали тампонировать канализацию в квартирах должников

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во всех районах Самары началось массовое тампонирование канализации в квартирах у абонентов-должников. К столь суровым мерам в "РКС-Самара" прибегли после того, как больше 20 тысяч злостных неплательщиков получили напоминания — специальные квитанции желтого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Так, жильцы домов 76 и 78 по ул. Агибалова недоплатили ресурсной организации больше 400 тысяч рублей. Дома стоят в центре города и выглядят вполне благополучно: с ухоженным двором и чистыми подъездами. Под отключение услуги водоотведения попали 19 квартир — в них на выпусках уже устанавливаются заглушки, которые лишат хозяев возможности пользоваться водой, ванной, туалетом. Вода и стоки просто не будут уходить.

Такой дискомфорт для жителей — мера вынужденная, но законная и действенная. Ресурсное предприятие вправе отключить услугу, если за неё не вносится платёж в течение двух и более месяцев.

В "РКС-Самара" напоминают: платить всё равно приходится, только чем дольше с этим тянуть, тем больше придётся отдать денег за свою недобросовестность. Вместе с долгом нужно будет оплатить и работы по демонтажу заглушки. Лучше всего проверить свои квитанции и внести все необходимые платежи. А если такой возможности сейчас нет, необходимо обратиться в компанию, чтобы получить рассрочку или другое удобное решение создавшейся ситуации.

А чтобы документы не затерялись в корреспонденции и квитанциях, их напечатали на жёлтой бумаге. Яркие письма получат больше 22 тысяч жителей с общим долгом в 196,5 млн рублей. Есть долги в несколько сотен рублей, а есть в десятки тысяч — всех их объединяет то, что владельцы лицевых счетов никак не выходят на связь даже после нескольких сообщений о необходимости оплатить квитанции. С самых "увлечённых" неплательщиков долги взыщут через суд — копии заявлений о выдаче судебного приказа в ноябре получат 1387 абонентов.

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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