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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает информацию о поверке приборов учета от 5 тысяч жителей Самарской области

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 31 декабря у 5 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла. Уточнить его каждый клиент может через Личный кабинет, в технической документации на прибор (паспорте счетчика) или по телефону контакт-центра: 8 800 700 10 32.

Сделать поверку ПУ можно в любой компании, аккредитованной Росстандартом. Затем необходимо направить копии полученных документов (или их фото) в энергокомпанию через Личный кабинет или через форму "Обратная связь" на сайте samara.esplus.ru/feedback/. В случае продления срока поверки необходимо предоставить соответствующее свидетельство, а в случае замены — паспорт прибора учета и акт ввода в эксплуатацию.

"Призываем всех собственников следить за актуальностью поверки, ведь у каждого прибора учета есть срок корректной работы. Данные счетчиков, по которым просрочена поверка, не смогут быть учтены при расчете потребленных услуг. В результате в следующем году мы будем вынуждены формировать объем начислений исходя из норматива", — рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

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