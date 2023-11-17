"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает информацию о поверке приборов учета от 5 тысяч жителей Самарской области

До 31 декабря у 5 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла. Уточнить его каждый клиент может через Личный кабинет, в технической документации на прибор (паспорте счетчика) или по телефону контакт-центра: 8 800 700 10 32.
Сделать поверку ПУ можно в любой компании, аккредитованной Росстандартом. Затем необходимо направить копии полученных документов (или их фото) в энергокомпанию через Личный кабинет или через форму "Обратная связь" на сайте samara.esplus.ru/feedback/. В случае продления срока поверки необходимо предоставить соответствующее свидетельство, а в случае замены — паспорт прибора учета и акт ввода в эксплуатацию.
"Призываем всех собственников следить за актуальностью поверки, ведь у каждого прибора учета есть срок корректной работы. Данные счетчиков, по которым просрочена поверка, не смогут быть учтены при расчете потребленных услуг. В результате в следующем году мы будем вынуждены формировать объем начислений исходя из норматива", — рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!