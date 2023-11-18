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Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, пытавшегося убить знакомого

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками следственного отдела Кировского района Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 14 ноября 2023 г. подозреваемый со своим знакомым распивали спиртные напитки в квартире на пр. Кирова в Самаре. В процессе разговора между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес не менее двух ударов ножом в область груди. Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, ввиду вмешательства третьих лиц, которые пресекли противоправные действия. После полученных ранений потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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