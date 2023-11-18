В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, пытавшегося убить знакомого

Сотрудниками следственного отдела Кировского района Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 14 ноября 2023 г. подозреваемый со своим знакомым распивали спиртные напитки в квартире на пр. Кирова в Самаре. В процессе разговора между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес не менее двух ударов ножом в область груди. Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, ввиду вмешательства третьих лиц, которые пресекли противоправные действия. После полученных ранений потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.
В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.