Михаил Арзянцев: Мест для точечной застройки в Самаре не осталось

Самара входит в официальный список исторических населенных мест России с 1990 года. У города богатейшая история и большое число архитектурных памятников. Он хранит генофонд отечественной культуры. Меж тем застройку Самары часто называют противоречивой, эклектичной и разношерстной. Старинные здания в нашем городе уживаются рядом с современными жилыми и офисными комплексами, а ветхие дома жмутся к многоэтажкам. Почему так происходит и как остановить стихийную застройку рассказал учредитель ООО "Архитектурно-проектная мастерская" Михаил Арзянцев, который много лет работал заместителем главного архитектора, а затем и руководителем комитета градостроительства города.

Город, удобный для всех

- Михаил Владимирович, точечная застройка города неизбежна?

- Любую застройку можно по сути назвать точечной. Вопрос в том, насколько новый дом вписывается в архитектуру квартала, становится ли он ее частью или остается чужеродным. Нужно застраивать город так, чтобы современные постройки гармонично вливались в его облик.

Мест, где можно строить "точечные" здания, не вступая в противоречие с градостроительными нормами, в Самаре уже не осталось.

- В городе очевидная проблема с парковками. Почему ее не удается решить?

- Вроде бы выход на поверхности: надо строить подземные паркинги. Это, конечно, очень дорого — эвакуация, сигнализация, пожаротушение. Это не считая общестроительных работ. И все же, предположим, застройщик пошел на этот шаг, вложил деньги, построил машиноместа для каждой квартиры в доме. А они пустые. Люди не готовы платить, им проще оставить автомобиль у подъезда.

Нужны наземные парковки, а их катастрофически не хватает. Где-то просто физически нет места, а где-то сдерживают градостроительные нормы.

- А дворовые территории?

- Необходима реновация дворов. Во дворах с хрущевками и панельками мы часто видим разрушенные детские площадки, которые строили 40 лет назад. А сейчас там стоят автомобили. Задача — комплексное решение благоустройства: полузаглубленные парковочные места, над ними игровые зоны, красиво оформленный ландшафт.

Решать эту проблему нужно комплексно и всем вместе. Жители дворов тоже должны поддержать этот процесс. Нужно учиться искать компромисс. Чтобы было удобно всем.

- Есть ли способы мотивировать застройщика обеспечить город не только жильем, но и качественной инфраструктурой?

- Комплексная застройка территорий предполагает строительство новых зданий одновременно со сносом ветхих и аварийных домов. В договоре с застройщиком прописаны все условия. В первую очередь он должен территории размежевать, чтобы осталось место для поликлиник, детских садов и школ. Кто будет их строить, это нужно решать за столом переговоров, а предложения готовить совместно, находить точки соприкосновения и взаимную выгоду.

- Жители 5-й просеки уже много лет борются за право на благополучную среду и инфраструктуру. Как и почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация. Есть ли варианты решения проблем этого района и какие?

- Когда человек выбирает квартиру в том или ином микрорайоне, часто решающим аргументом становится стоимость квадратного метра жилья. Мало кто думает о том, что будет вокруг бетонной коробки.

В идеале на новой территории сначала нужно спроектировать движение общественного транспорта, запланировать социальные объекты и только потом предлагать участок застройщикам. Жилая и коммерческая недвижимость, наполнит район жизнью. Но цена этого участка будет выше, чем такого же без привязки к нуждам людей.

Район 5-й просеки формируется давно. Еще в 2005 году появился ЖК "Надежда". Потом другие жилые комплексы. Тут не было малоэтажного жилья. Сейчас искать правых и виноватых пустая трата времени. У каждого своя правда. В качестве компенсации жителям застройщик предложил очистить дно и берега озера Леснуха, а также построить детский сад. Любое благоустройство лучше, чем его отсутствие.

- В Самаре есть, по вашему мнению, пример качественной застройки?

- Мне больше нравятся дома уровня 5-9 этажей. С трудом представляю, как можно комфортно жить на территории человейников. Если говорить о примерах качественной застройки, то в начале 2000-х годов, когда еще не искали сумасшедших прибылей, строили прекрасные жилые комплексы с подземными паркингами, детскими и спортивными площадками. В основном они сосредоточены в центральных районах города.

- В Самаре одновременно с демографическим спадом растет количество новых высоток. Чем объясняются эти разнонаправленные тренды?

Объяснить разные векторы происходящего просто: недвижимость самое выгодное вложение в трудные времена.

Серьезные проблемы с реализацией заставляют опытных застройщиков концентрироваться на самом ходовом товаре — однокомнатных квартирах и студиях. Им проще работать с молодыми покупателями — самой мобильной категорией с невысокими требованиями к качеству продукта и охотно оформляющей ипотеку. Но этот ресурс не бесконечен. Появляется нехватка квартир комфорт-класса с большими площадями и в развитых районах.

В то же время пустые квартиры находятся на балансе у инвестора, их нормальное состояние нужно поддерживать, что влечет за собой увеличение затрат. Это проблема не только Самары, но и всех крупных российских городов.

Лицо Самары: найти и не потерять

- С чем связана заминка с развитием исторического поселения?

- На этой территории есть ветхие здания, которые не имеют исторической ценности. В то же время здесь уже появились новостройки, с которыми приходится считаться, учитывать их при разработке проектов застройки территорий, чтобы создавать единый ансамбль, а не дикую мешанину стилей и объемов.

Совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области нужно проработать концепции районов поквартально. Решить, какие из старинных зданий имеют историческую и культурную ценность, а от каких можно отказаться, чтобы люди жили в комфортных условиях, в стандартах 21-го века, а не с удобствами на улице. Сформировать проекты застройки так, чтобы не нарушался облик города.

- Какие знаковые места появились в городе за последние 10 лет, на ваш взгляд?

- Определить знаковые места очень просто — там, где большое количество людей, там самые комфортные и привлекательные для жителей города территории. Люди идут туда, где им хорошо.

Это по традиции набережная — можно спорить о плюсах и минусах ее реконструкции, но она по-прежнему притягивает самарцев и туристов как магнитом.

Улица Ленинградская, на которой всегда многолюдно, здесь сосредоточены бутики и кафе, необычные магазины и общественные пространства.

Из тех, что появились недавно, можно назвать стадион Самара Солидарность Арена. Мне кажется, что он был бы более уместен на территории завода им. Масленникова, где можно было и набережную построить, и водный транспорт запустить, и разбить парки и скверы. Но говорить об этом уже поздно. Несмотря на удаленность от города, он пользуется любовью горожан. Там нужно развивать общественные пространства, строить такие объекты, которых нет больше нигде.

- Как подарить Самаре собственное лицо, есть способы?

- На территории города большое количество парков и скверов. Очень хочется, чтобы каждый из них имел собственное назначение и свою изюминку.

Я всю жизнь живу в Самаре и когда-то люди ездили на "Металлург" через весь город, чтобы покататься на катамаране и покормить голубей. Потому что такого больше не было нигде — озеро с фонтаном, прогулочные зоны. Парк Металлургов отличался от других. Чтобы место стало любимым у людей, оно должно быть ни на что не похожим, носить яркий отпечаток индивидуальности.

Городу нужны тематические зоны и необычные общественные пространства. Можно было бы построить большой скейт-парк, экопарк, сад фонтанов, новые очереди набережной. Тогда он будет иметь свое лицо.