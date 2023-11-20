Министром образования Самарской области вновь стал Виктор Акопьян

Губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

Напомним, этот пост Виктор Акопьян занимает с октября 2018 года.

За это время в регионе благодаря нацпроекту "Образование" построено 10 новых школ и еще два объекта полностью реконструировано. В ближайшие годы планируется возвести еще шесть учреждений образования более чем на 5,5 тыс. мест. Уже работают более 260 центров "Точка роста" и 59 мини-технопарков. Кроме того, созданы спортивные клубы, почти во всех школах открыты театральные студии и кружки, музеи и секции по интересам.

Существенные изменения произошли в системе дошкольного образования. За последние пять лет в регионе построено, реконструировано и отремонтировано 54 детских сада на 14,6 тыс. мест, половина из которых - ясельные.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо сконцентрировать внимание на реализации перспективно проекта - международного межвузовского кампуса IT-направления, который привлечет в регион молодых и амбициозных, творческих и перспективных людей, высококвалифицированных специалистов.

Регион получил право его реализации благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина.

В начале месяца губернатор, ректоры вузов и представители научного сообщества утвердили концепцию строительства объекта. Также было принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части, поскольку вопрос размещения студентов актуален для университетов региона. В настоящее время идет активная фаза проектирования.

Глава региона пожелал Виктору Акопьяну успехов в работе, реализации всех намеченных планов и достижении поставленных целей.