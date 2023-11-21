В Самарской области работает штаб по ликвидации последствий снегопада

В понедельник, 20 ноября, в Правительстве Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, которое провела и. о. первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, и. о. заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, заместитель начальника УГИБДД Александр Ремиз, заместитель начальника отдела дорожной инспекции Станислав Ковалик, главы муниципальных образований.

По данным министерства ЖКХ, за девять часов текущего дня на территории области выпало от 4 до 14 мм осадков, а местами, в частности, в Сызрани, высота снежного покрова достигла 25 мм. Это фактически месячная норма осадков в ноябре.

На остальных территориях не фиксируется рекордный для нашего региона снегопад, но погодную обстановку серьезно осложняют порывистый ветер, плохая видимость, гололед.

В связи с этим "Поволжуправтодор" принял решение закрыть движение на четырех участках дорог в регионе. Днем было введено ограничение движения для автобусов и большегрузов на участке км 889+100 — км 944+500 (Сызрань — Большая Рязань) автомобильной дороги "Урал". С 14:30 было введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Р-229 (км 112 по км 166) трассы Самара — Волгоград, от Чапаевска до выезда из Самарской области. Затем, с 16.30, было закрыто движение по трассе М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке с 889 км по 983 км (м.р. Ставропольский, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти) и Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" с 111+960 км по 165+612 км (м.р. Волжский, г. о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский).

Решением правительства региона был сформирован оперативный штаб. На заседании штаба под председательством и. о. первого вице-губернатора Натальи Катиной были даны поручения организовать круголосуточные дежурства служб МЧС, ГИБДД, министерства транспорта, связи и автомобильных дорог.

Главам муниципалитетов, где дорожная обстановка остается особенно сложной: Сызранский, Ставропольский, Пестравский, Большечерниговский, Волжский, Безенчукский Красноармейский районы, города Сызрань, Тольятти, Жигулевск, — поручено до 01.00 следующих суток организовать мониторинг ситуации, выявить места скопления фур и автомобильного транспорта. Доклады глав муниципальных образований о принятых мерах будут направлены и. о. заместителя председателя правительства Владимиру Василенко.

"Главам муниципальных образований обеспечить места парковок автомобильного транспорта. В местах парковок организовать питание, подвоз ГСМ, медицинское обеспечение", — поставила задачу Наталья Катина.

Глава областного кабмина также отметила, что муниципалитеты должны быть готовы оказать помощь водителям автомобилей, оказавшихся в снежном плену. Пункты обогрева и размещения рекомендовано оборудовать в домах культуры и физкультурно-оздоровительных центрах. Работы по расчистке заносов и борьбе с обледенением на областных дорогах продолжатся и ночью.

Ряд оперативных решений штаб принял по ситуации в городских округах. В частности, врио руководителя областной жилищной инспекции Виктории Катковой поручено вести мониторинг расчистки внутриквартальных дорог и локаций возле зданий социального назначения — школ, детских садов, поликлиник. Доклад о результатах также будет направлен в Правительство региона.

Глава Самары Елена Лапушкина доложила о том, как идет работа по борьбе с заносами в областном центре. "На уличной дорожной сети работают 126 единиц техники, 217 сотрудников дорожных служб. Работы будут продолжаться всю ночь", — сказала она.

Как предупреждает МЧС, обильный снегопад продлится до 22 ноября. "Коллеги, в течение трех суток нам предстоит большая работа. Прошу максимально собраться и мобилизовать все резервы", — сказала в заключение Наталья Катина.