Жители Самарской области стали чаще пользоваться Госуслугами

Жители Самарской области стали чаще обращаться за информацией и оформлением документов к единому порталу государственных услуг. Мобильный трафик на "Госуслуги" в октябре-ноябре 2023 г. увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к порталу.

Наибольший трафик с мобильных устройств на "Госуслуги" был зафиксирован в сентябре и октябре, когда после сезона отпусков начался деловой период. Летом интерес самарцев к порталу несколько ниже: в июне объем передачи данных уменьшается на 30% по сравнению со среднемесячными значениями.

В рейтинге регионов, которые наиболее активно пользуются цифровым сервисом государственных услуг, Самарская область заняла третье место, пропустив вперед лишь обе столицы. Это произошло в том числе и благодаря развитию сети оператора и модернизации телеком-оборудования в небольших населенных пунктах. Позитивная динамика также связана с тем, что перечень доступных функций в сервисе постоянно пополняется. Так, летом, наряду с получением паспорта, оплатой штрафов ГИБДД, налогов, записью ребенка в детский сад или школу, у самарцев появилась возможность записаться на прием к нотариусу.

Жители региона предпочитают решать вопросы в середине недели - самым популярным днем для получения информации на Госуслугах стала среда. Трафик в этот день превышает среднесуточные показатели на 25%, соответственно.