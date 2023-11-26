В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефона

В ходе опроса злоумышленник пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как отметили в полиции, в конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился 26-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал.
Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.
Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирных обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что сотовый телефон сдал в ломбард безработный местный житель 1980 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.
Оперативники установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника. В ходе опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что вырученные в ломбарде деньги потратил на личные нужды.
В настоящее время отделом дознания Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.