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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефона

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе опроса злоумышленник пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как отметили в полиции, в конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился 26-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирных обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что сотовый телефон сдал в ломбард  безработный местный  житель 1980  года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

Оперативники установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника. В ходе опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что вырученные в ломбарде деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время отделом дознания Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и установлению всех обстоятельств произошедшего.

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