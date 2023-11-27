Директор тольяттинской фирмы получил условный срок за фиктивное обучение сотрудников

В Тольятти суд вынес приговор гендиректору ООО ИКЦ "РТЦ ОБЖ", которого признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
С сентября по декабрь 2019 г. мужчина неоднократно писал заявления на предоставление субсидии для возмещения затрат на профессиональное образование сотрудников предпенсионного возраста. При этом в документах были ложные данные о людях, якобы являющихся работниками "РТЦ ОБЖ". В реальности гендиректор не собирался никого обучать и трудоустраивать. Зато с помощью фиктивных документов организация получила субсидии на 2,7 млн рублей.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.
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