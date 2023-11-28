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Общество

Зеленый марафон Сбера собрал 28,9 млн рублей на благотворительные цели

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На эти средства уже высажено 200 тыс. деревьев, а для детей с особенностями развития и опытом сиротства проводятся занятия по подготовке к школе в 11 регионах.

Благодаря Зеленому марафону Сбера, который прошел 20 мая, удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции "Мир открытых возможностей", а 16,4 млн - на высадку деревьев по всей стране.

"Мир открытых возможностей"

Цель благотворительной акции "Мир открытых возможностей", которую уже в пятый раз проводит благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", - поддержать проекты некоммерческих организаций, помогающих детям с особенностями ментального развития получить шанс на свое место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общению и социальному взаимодействию.

Собранные 12,5 млн рублей будут перечислены региональным специализированным некоммерческим организациям. На эти средства будет проведено 9,5 тыс. занятий по подготовке к школе для 195 детей в 11 российских регионах: Воронежской, Костромской, Новосибирской, Орловской, Нижегородской, Брянской, Иркутской и Новгородской областях, Хабаровском крае, республиках Татарстан и Крым.

Высадка деревьев

На поступившие от участников забега деньги - 16,4 млн рублей - волонтеры Сбера и других организаций высадили 200 тыс. саженцев в 15 регионах страны.

В озеленении участвовали жители таких субъектов РФ, как Иркутская, Свердловская, Кемеровская, Рязанская, Ленинградская, Челябинская, Нижегородская, Ульяновская, Липецкая, Волгоградская области, Приморский край, республики Чувашия, Башкортостан, Мордовия и Крым.

Зеленый марафон-2023 стал юбилейным - 10-м по счету. В нем приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков в 60 городах страны от Южно-Сахалинска до Калининграда. Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км. В Москве в программу вошли дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км. По традиции, Зеленый марафон стал не только спортивным, но и благотворительным праздником, который помогает делать мир лучше.

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