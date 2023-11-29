Миллиард на вывоз снега: мэрия Самары ищет подрядчиков на зимнее содержание районов

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчиков, которые займутся содержанием дорог на территории всех районов города. Общая начальная стоимость всех лотов - свыше 1,1 млрд рублей.

Первый лот - выполнение работ по содержанию дорог на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. Начальная цена контракта - 836,62 млн рублей.

На содержание дорог в Самарском районе выделили 89,25 млн рублей. Зимняя уборка в Кировском районе оценена в 220,69 млн рублей.

Победители торгов определятся во второй половине декабря.

В понятие "содержание дорог" входит комплекс мер, связанных с зимней и летней уборкой проезжей части и тротуаров, обновлением дорожных знаков и разметки (если это потребуется), благоустройством прилегающей территории, контролем за состоянием ограждений, светофоров, мусорных баков и т. п.

Напомним, в прошлом году победителями торгов по аналогичным лотам стали: МП "Благоустройство" (содержание дорог в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах стоило 895,92 млн рублей); ООО "Конор" (Кировский район, 224 млн рублей), ООО "Экомед" (Самарский район, 91,07 млн рублей).