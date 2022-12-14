В Самаре выбрали подрядчиков, которые будут содержать город зимой

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиками, которые будут содержать автомобильные дороги в восьми районах города.
Лот на содержание дорог в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах выиграло МП "Благоустройство". Предприятие предложило свои услуги по начальной стоимости контракта.
Напомним, она составила 895,92 млн рублей.
Содержанием дорог в Кировском районе займется ООО "Конор", ставшее единственным участником закупки. Начальная цена контракта составляла 224 млн рублей. Компания выполнит контракт по максимальной стоимости.
Победитель торгов на содержание дорог в Самарском районе - ООО "Экомед". Организация согласилась выполнить работы по начальной цене контракта. Она составила 91,07 млн рублей.
В понятие "содержание дорог" входит комплекс мер, связанных с зимней и летней уборкой проезжей части и тротуаров, обновлением дорожных знаков и разметки (если это потребуется), благоустройством прилегающей территории, контролем за состоянием ограждений, светофоров, мусорных баков и т.п.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа