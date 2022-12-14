В Самаре выбрали подрядчиков, которые будут содержать город зимой

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиками, которые будут содержать автомобильные дороги в восьми районах города.

Лот на содержание дорог в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах выиграло МП "Благоустройство". Предприятие предложило свои услуги по начальной стоимости контракта.

Напомним, она составила 895,92 млн рублей.

Содержанием дорог в Кировском районе займется ООО "Конор", ставшее единственным участником закупки. Начальная цена контракта составляла 224 млн рублей. Компания выполнит контракт по максимальной стоимости.

Победитель торгов на содержание дорог в Самарском районе - ООО "Экомед". Организация согласилась выполнить работы по начальной цене контракта. Она составила 91,07 млн рублей.

В понятие "содержание дорог" входит комплекс мер, связанных с зимней и летней уборкой проезжей части и тротуаров, обновлением дорожных знаков и разметки (если это потребуется), благоустройством прилегающей территории, контролем за состоянием ограждений, светофоров, мусорных баков и т.п.