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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированный президентом России Владимиром Путиным содержание более 45 км автомобильных дорог регионального значения осуществляется по государственным контрактам, основанным на принципах жизненного цикла.

Заключение таких контрактов — один из показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта. Контракты жизненного цикла накладывают на подрядную организацию обязанность не только провести дорожно-строительные работы, но и осуществлять последующее содержание участка дороги в течение нескольких следующих лет.

Это гарантирует дорожным организациям финансовую и экономическую устойчивость, а также круглогодичную занятость. Кроме того, проведение дорожных работ с их последующим содержанием повышает ответственность по исполнению гарантийных обязательств, а также сокращает сроки проведения гарантийных работ за счет постоянного присутствия исполнителя на объекте в течение нескольких лет.

В настоящее время по КЖЦ в Самарской области обслуживается 7 участков региональных трасс в Ставропольском, Безенчукском, Шенталинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском районах и городе Новокуйбышевск. Два из них приняты на содержание в рамках КЖЦ в 2023 году после проведения капитального ремонта. Это участки капитального ремонта "Самара-Волгоград" — Новокуйбышевск 1 и "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка.

Последний участок протяженностью более 5 км проходит через административный Красноармейского района — село Красноармейское.

Помимо замены дорожного полотна на улице Шоссейной, по которой проходит региональная трасса, построено 6,4 км тротуаров и установлены 160 опор улично-дорожного освещения, проведен ремонт моста и водопропускных труб.

Также в целях повышения безопасности дорожного движения обустроены 8 остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, уложены тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

Содержанием автомобильной дороги подрядная организация занимается собственными силами.

"Мы рассматривали разные варианты, но приняли решение содержать дорогу сами, потому что это большая ответственность. К зимнему содержанию мы подготовились заранее, закупили противогололедные материалы, подготовили технику. Контракт жизненного цикла — это хорошая поддержка для нас, так как работы проводятся круглый год. Кроме того, мы имеем возможность в короткие сроки выполнить гарантийные работы, поскольку постоянно находимся на объекте и первыми замечаем все недочеты", — говорит представитель подрядной организации Дмитрий Димов.

С первой непогодой — обильным снегопадом, который накрыл Самарскую область на прошлой неделе, подрядная организация справилась без замечаний, отмечают в администрации сельского поселения Красноармейское.

"Снега выпало много, его уборкой подрядная организация занималась днем и ночью. Люди, техника, работали постоянно, поэтому работы по содержанию я оцениваю на 10 баллов. И в целом мы очень довольны тем, как преобразилась наша дорога. Она стала намного безопаснее, на каждом пересечении появились пешеходные переходы, светофоры, "лежачие полицейские". Знаю, что у нас не все довольны этим фактом, но зато теперь никто не гоняет по трассе", — отметил исполняющий обязанности главы сельского поселения Красноармейское Андрей Поминов.

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