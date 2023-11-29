В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла

В Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированный президентом России Владимиром Путиным содержание более 45 км автомобильных дорог регионального значения осуществляется по государственным контрактам, основанным на принципах жизненного цикла.
Заключение таких контрактов — один из показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта. Контракты жизненного цикла накладывают на подрядную организацию обязанность не только провести дорожно-строительные работы, но и осуществлять последующее содержание участка дороги в течение нескольких следующих лет.
Это гарантирует дорожным организациям финансовую и экономическую устойчивость, а также круглогодичную занятость. Кроме того, проведение дорожных работ с их последующим содержанием повышает ответственность по исполнению гарантийных обязательств, а также сокращает сроки проведения гарантийных работ за счет постоянного присутствия исполнителя на объекте в течение нескольких лет.
В настоящее время по КЖЦ в Самарской области обслуживается 7 участков региональных трасс в Ставропольском, Безенчукском, Шенталинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском районах и городе Новокуйбышевск. Два из них приняты на содержание в рамках КЖЦ в 2023 году после проведения капитального ремонта. Это участки капитального ремонта "Самара-Волгоград" — Новокуйбышевск 1 и "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка.
Последний участок протяженностью более 5 км проходит через административный Красноармейского района — село Красноармейское.
Помимо замены дорожного полотна на улице Шоссейной, по которой проходит региональная трасса, построено 6,4 км тротуаров и установлены 160 опор улично-дорожного освещения, проведен ремонт моста и водопропускных труб.
Также в целях повышения безопасности дорожного движения обустроены 8 остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, уложены тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.
Содержанием автомобильной дороги подрядная организация занимается собственными силами.
"Мы рассматривали разные варианты, но приняли решение содержать дорогу сами, потому что это большая ответственность. К зимнему содержанию мы подготовились заранее, закупили противогололедные материалы, подготовили технику. Контракт жизненного цикла — это хорошая поддержка для нас, так как работы проводятся круглый год. Кроме того, мы имеем возможность в короткие сроки выполнить гарантийные работы, поскольку постоянно находимся на объекте и первыми замечаем все недочеты", — говорит представитель подрядной организации Дмитрий Димов.
С первой непогодой — обильным снегопадом, который накрыл Самарскую область на прошлой неделе, подрядная организация справилась без замечаний, отмечают в администрации сельского поселения Красноармейское.
"Снега выпало много, его уборкой подрядная организация занималась днем и ночью. Люди, техника, работали постоянно, поэтому работы по содержанию я оцениваю на 10 баллов. И в целом мы очень довольны тем, как преобразилась наша дорога. Она стала намного безопаснее, на каждом пересечении появились пешеходные переходы, светофоры, "лежачие полицейские". Знаю, что у нас не все довольны этим фактом, но зато теперь никто не гоняет по трассе", — отметил исполняющий обязанности главы сельского поселения Красноармейское Андрей Поминов.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?