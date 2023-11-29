В "РКС-Самара" уверили, что погода не повлияет на обеспечение жителей водой

Ежегодно в конце осени — начале зимы на сетях водоснабжения и водоотведения фиксируется увеличение числа технологических сбоев. Для специалистов ситуация привычная и понятная. Даже в сложных погодных условиях, ведущих к сбоям на сетях, люди должны быть с водой, сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Частый или резкий переход температуры воздуха через ноль при отсутствии снежного покрова приводит к тому, что грунт промерзает неравномерно из-за разного насыщения водой. Кроме того, в такой ситуации изменяются "линейные расширения": трубы из разного материала и разного диаметра по-разному реагируют на изменение температуры. Дополнительные риски возникают в тех местах, где трубы уложены с нарушениями, близко к поверхности, что часто встречается на ведомственных и частных сетях. Всё это: неравномерное давление почвы и свойства материалов — может привести к увеличению технологических сбоев на сетях, особенно в местах стыковых соединений. Как только ляжет снег, риски пойдут на убыль.

На данный момент специалисты "РКС-Самара" работают в штатном режиме, аварий больше не стало. Однако, как только возникнет необходимость, будут комплектоваться дополнительные бригады, выводиться на работу в выходные дни, привлекаться к работе подрядные организации, в том числе для уборки наледи.

"РКС-Самара" напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями. Ни одна бригада не сидит в ожидании возможного вызова. Когда появляется информация о нештатной ситуации, необходимо дать ей первичную оценку, пересмотреть графики работы. Поэтому никаких сроков выезда ремонтных бригад законодательством не устанавливается.

Технологические сбои устраняются по приоритету: в первую очередь повреждения около социальных учреждений и те, где под отключение попадает большое число абонентов. Если, по мнению жителей, проблема долго не устраняется, это не означает, что никто ничего не делает. Иногда специалистам приходится проводить большие подготовительные работы, чтобы сделать переключения, оставить людям воду. Для этого требуются многочисленные согласования, а иногда ещё и замена задвижек, уборка с места работы установленных с нарушениями гаражей, заборов, павильонов, столбов и деревьев. А специалисты, которые производят переключения, чаще всего работают довольно далеко от места самой утечки.

Утечка — это проблема технического характера, от которой никто не застрахован. "РКС-Самара" обслуживают более 3 000 км городских сетей водоснабжения и канализации. Утечки будут всегда. Для предприятия важно, чтобы люди оставались с водой или перерыв в водоснабжении был незначительный. Пусть даже при этом сама компания несёт коммерческие потери. Другой путь — сразу отключить утечку и оставить жителей на неопределённое время без воды. По такому пути, кстати, идут многие водоканалы. "РКС-Самара" хотят, чтобы люди всегда были с водой, несмотря ни на что.