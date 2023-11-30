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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарскими компаниями-должниками за воду заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После того как "РКС-Самара" установили пирамиду позора у офиса крупных должников — ООО "Дирекция эксплуатации зданий" и ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" — и направили письма в государственную жилищную инспекцию и правоохранительные органы, прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении одной из УК. Специалисты "РКС-Самара" по запросу предоставили дополнительные документы и информацию, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Сегодня ООО "Дирекция эксплуатации зданий" задолжало предприятию "РКС-Самара" 2,5 млн руб. за период с июля 2021 г. по октябрь 2023 г. (в том числе, по 14 исполнительным листам — 1,8 млн руб.), на рассмотрении в суде находятся документы ещё на 395 тысяч рублей.

За последние три месяца с расчётного счёта этой УК по исполнительным документам было списано 34 тысяч рублей на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения. При этом среднемесячные начисления — 148 тысяч руб. Сейчас к платежам добавится штраф за административное правонарушение. Оплачивать их придётся в любом случае. И оплачивать их будут из денег, которые поступают от жителей.

Хотят ли жители оплачивать штрафы за нерадивое руководство? О такой ли управляющей компании жильцы мечтали? Ответы очевидны, как и очевиден совет: необходим жёсткий контроль за расходами управляющих компаний со стороны граждан.

Аналогичные ситуации в самое ближайшее время могут сложиться вокруг других компаний-должников:

ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" — долг более 1 млн руб.

НО "ЖК-109" — 626 тысяч рублей

ООО "УК Дом" — 637 тысяч рублей

ООО "Ремстройсервис" — 977 тысяч рублей

ООО "УК "Этажи" ДЗ — 966 тысяч рублей

ООО "Аврора" ДЗ — 895 тысяч рублей

ООО "Город Мира" — 2 534 тысяч рублей

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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