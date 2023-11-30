Самарскими компаниями-должниками за воду заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция

После того как "РКС-Самара" установили пирамиду позора у офиса крупных должников — ООО "Дирекция эксплуатации зданий" и ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" — и направили письма в государственную жилищную инспекцию и правоохранительные органы, прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении одной из УК. Специалисты "РКС-Самара" по запросу предоставили дополнительные документы и информацию, сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня ООО "Дирекция эксплуатации зданий" задолжало предприятию "РКС-Самара" 2,5 млн руб. за период с июля 2021 г. по октябрь 2023 г. (в том числе, по 14 исполнительным листам — 1,8 млн руб.), на рассмотрении в суде находятся документы ещё на 395 тысяч рублей.

За последние три месяца с расчётного счёта этой УК по исполнительным документам было списано 34 тысяч рублей на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения. При этом среднемесячные начисления — 148 тысяч руб. Сейчас к платежам добавится штраф за административное правонарушение. Оплачивать их придётся в любом случае. И оплачивать их будут из денег, которые поступают от жителей.

Хотят ли жители оплачивать штрафы за нерадивое руководство? О такой ли управляющей компании жильцы мечтали? Ответы очевидны, как и очевиден совет: необходим жёсткий контроль за расходами управляющих компаний со стороны граждан.