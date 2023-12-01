Определился подрядчик на снос пяти аварийных домов в исторической части Самары

Департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет пять аварийных жилых домов в исторической части Самары.

На торги заявились семь участников. Победителем стало ООО "Максстрой-Транс". Свои услуги компания предложила выполнить 3,49 млн рублей при начальной цене контракта в 5,7 млн рублей.

Аварийное жилье расположено в Ленинском районе Самары: по ул. Галактионовской, 95, литеры А, А1; ул. Галактионовской, 97, литеры А, а, а2,а3; ул. Галактионовской, 98, литеры А, А1,А2,а, а1,а2; ул. Самарской, 68А; ул. Самарской, 255, литера А.

Подрядчик должен выполнить работы до 20 декабря текущего года.