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Власть и политика

В День региона экспозицию Самарской области посетили иностранные дипломаты

МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Эдуардо Антонио Зуайн стал гостем церемонии космической свадьбы, после которой внимательно ознакомился с экспозицией Самарской области. Господин Посол посещал наш регион в сентябре этого года, и был впечатлен красотой и потенциалом области. На ВДНХ он пришел с футболкой, которую получил на память о посещении футбольного матча с участием команды "Крылья Советов", который он открывал в Самаре.

После знакомства со стендом он еще раз поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за теплый прием и предложил по окончании новогодних каникул провести переговоры в режиме видео-конференц-связи для обсуждения возможностей сотрудничества с предприятиями, заинтересованными в поиске деловых партнеров в Аргентине. Также есть большие перспективы в расширении гуманитарных контактов. "Мы остаемся абсолютно открыты к взаимодействию с вами. Готовы обсуждать", — подчеркнул он.

Еще одним почетным иностранным гостем стала Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа Альба Асусена Торрес. Экспозицию региона ей в присутствии Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В мае этого года госпожа Посол приезжала в Самарскую область для участия в первом международном фестивале антифашистской песни "Гитары в строю".

Стоит отметить, что перспективные двусторонние проекты, которые обсуждали губернатор Дмитрий Азаров и госпожа Посол в ходе майской встречи, поступательно реализуются. Претворяется в жизнь проект создания в регионе Ибероамериканского центра имени Рубена Дарио — вскоре такая площадка начнет функционировать в Самарском университете.

На стенде Самарской области Альба Асусена Торрес приняла участие в викторине, узнала много новых фактов о нашем регионе, а также решила испытать удачу в розыгрыше самого народного автомобиля — Lada Vesta.

Также в мероприятиях Дня региона приняли участие представители Посольства Республики Казахстан.

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