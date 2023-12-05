Врач из Самары перевела мошенникам 4,5 млн рублей

Жительнице Самары, работающей в одном из медицинских учреждений, в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Собеседник сообщил 65-летней женщине, что ему поступили секретные сведения: мошенники знают данные ее банковской карты и хотят с ее счета совершить переводы на финансирование запрещенных организаций. Чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.

Поверив, жительница региона последовала инструкции и перевела почти 4,5 млн руб. на указанный счет. После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в мессенджерах и сообщать какие-либо "секретные данные", касаемые ваших счетов.