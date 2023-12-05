АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области

АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании банкротом бывшего представителя главы Чеченской республики в регионе Салмана Ахадова банкротом. Как сообщается на сайте арбитража, требования банка объясняются задолженностью в 299,8 млн рублей.

Также "АК Банк" требует ввести в отношении Ахадова процедуру реализации имущества. Иск был подан еще в июле 2023 г., но пока судом не принято решение об открытии процедуры банкротства. Следующее заседание по делу назначено на 15 января 2024 года.

Салман Ахадов до августа 2023 г. являлся представителем главы Чеченской республики в Самарской области на общественных началах. 15 августа его место занял Аслан Магомадов.

По данным ИАС Seldon.Basis, Ахадову принадлежит 70% в саратовской нефтедобывающей компании "Лотос", которая проходит банкротство. Также он выступает совладельцем ООО "Центр стратегических инвестиций" и ООО "Октябрьская Б" (судя по всему оператора самарской гостиницы "Октябрьская" у Центрального автовокзала). В самарских проектах его партнером выступает боксер и предприниматель Александр Белашев.

Из материалов АСВ следует, что долг Ахадова перед банком образовался в результате его поручительства по кредитной линии на 92,5 млн руб., открытой "Лотосу" в 2015 г. под 22% годовых. При этом помимо поручительства Ахадова по кредиту имелся залог - две нефтяные скважины и участок, общая стоимость которых на момент заключения договора оценивалась в 148 млн рублей.

Напомним, "АК Банк" лишился лицензии в 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг "АктивКапитал Банка" перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей.