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Суды Происшествия

Дело бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" рассмотрит кассационный суд

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд назначил рассмотрение адвокатских жалоб на приговор теперь уже бывшего начальника управления финансами и внешнеэкономической деятельностью ракетно-космического центра "Прогресс" Светланы Кирилиной и экс-заместителя гендиректора предприятия Сергея Тюлевина. Информацию уже разместили на сайте суда.

Напомним, ранее Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, топ-менеджеры способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также им вменяли то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Суд Кировского района приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии.

Но вердикт обжаловали. "Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести с половиной лет лишения свободы. Гражданский иск отменили", — рассказывал адвокат Анатолий Мотин.

В итоге Роскосмос подал гражданский иск — следующее заседание в суде Октябрьского района Самары назначили на 20 декабря. В Октябрьском районе также недавно рассмотрели второе уголовное дело Кирилиной и Тюлевина. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ущерб по этому уголовному делу составил более 16,6 млн рублей.

"Каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 г.) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима", — уточняли в суде.

Меж тем, наказание может снова измениться, если первый приговор не устоит в кассационной инстанции. Заседание назначили на 25 января 2024 года.

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