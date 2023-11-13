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"Роскосмос" снова пытается взыскать утраченные миллионы с экс-менеджеров РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госкорпорация "Роскосмос" совместно с АО "РКЦ "Прогресс" уже второй раз пытается добиться в суде возмещения ущерба от Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Кирилина занимала должность начальника управления финансами и внешнеэкономической деятельностью ракетно-космического центра "Прогресс", а Тюлевин был первым заместителем гендиректора предприятия.

Напомним, ранее Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Топ-менеджеры способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также им вменяли то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Суд Кировского района приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии.

"Гражданский иск прокурора удовлетворить и взыскать солидарно с Кирилиной Светланы Александровны и Тюлевина Сергея Викторовича в пользу Государственной Корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в счет причиненного ущерба 531 966 948, 32 рублей, в пользу "Прогресса" — 317 969 653, 66 рублей", — уточнялось в приговоре.

Но вердикт обжаловали.

"Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести лет и шести месяцев лишения свободы. Гражданский иск отменили", — рассказывал адвокат Анатолий Мотин.

В итоге гражданский иск "Роскосмос" подал в суд Кировского района Самары. Но рассмотреть обращение госкорпорации судья Лилия Мячина не смогла — она вдруг поставила вопрос о переносе процесса по подсудности в другой район. Представитель прокуратуры и истцы возражали, а ответчики, напротив, высказались "за". В итоге материал направили на рассмотрение по месту жительства Тюлевина — в Октябрьский район. Там процесс недавно начали заново. Следующее заседание пройдет 27 ноября.

В Октябрьском районе также недавно рассмотрели второе уголовное дело Кирилиной и Тюлевина. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ущерб по этому уголовному делу составил 16622738 рублей.

"Каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2.12.2021) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима", — уточнили в суде.

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