"Роскосмос" пытается взыскать ущерб с бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс"

Госкорпорация "Роскосмос" и АО "РКЦ "Прогресс" подали иск о возмещении имущественного вреда к Светлане Кирилиной и Сергею Тюлевину. Первая занимала должность начальника управления финансами и внешнеэкономической деятельностью ракетно-космического центра "Прогресс". А второй был первым заместителем гендиректора предприятия.

Напомним, Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Обвиняемые способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали они, по версии следствия, в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина. Также им вменили то, что без согласия "Роскосмоса", финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан. Суд Кировского района Самары приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии, но приговор обжаловали. Наказание снизили до шести с половиной лет лишения свободы.

Второе уголовное дело Кирилиной и Тюлевина стал рассматривать суд Октябрьского района Самары. Речь в нем также идет о покупке оборудования по завышенной стоимости.

Иски "Роскосмоса" о возмещении вреда поддерживает и прокуратура. Рассматривает материалы судья Лилия Мячина.

Ранее под суд также попал отец Светланы Кирилиной — экс-директор "Прогресса" Александр Кирилин. Он является Почетным гражданином своего региона.