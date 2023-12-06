Главбух из Самары перевел мошенникам 1,5 млн руб., чтобы избежать займа в 10 тысяч

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
51-летнему самарцу, работающему главбухом на заводе, в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сказал, что на имя самарца пытаются оформить заем 10 тыс. рублей. Также фальшивый банковский работник заверил мужчину, что поможет поменять данные в мобильных сервисах, чтобы избежать оформления займа и спасти кредитный рейтинг.
Потерпевший выполнил все инструкции, продиктовал код из СМС и лишился 1,5 млн рублей. После этого звонивший внес доверчивого бухгалтера в черный список
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.