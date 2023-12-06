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Преступления Происшествия

"Не чувствовал боли": появились подробности нападения на полицейских в Самаре

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Источники сообщили детали ЧП в Промышленном районе Самары на ул. Силина, 6. Там молодой человек напал с ножом на незнакомца и прибывших полицейских.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 5 на 6 декабря подозреваемый около дома № 6 по ул. Силина накинулся с ножом на незнакомого мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ранением, а жильцы дома вызвали полицию. Когда прибывшие правоохранители попытались задержать и обезвредить злоумышленника, он нанес им несколько ударов ножом. В итоге действия мужчины все же пресекли.

Как сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах, нападавший был в неадекватном состоянии. Не исключено, что у него психическое расстройство. Известно, что полицейские сначала не могли его остановить — он даже не чувствовал боли. Предполагается, что нападавший мог быть еще и под воздействием каких-либо веществ. В итоге сотрудникам полиции пришлось применить оружие — злоумышленника удалось обезвредить. Известно, что сейчас идет операция. Выяснить, в каком же состоянии был пострадавший, можно будет после завершения медицинской процедуры.

В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина ходил с 5:00 по третьему подъезду и искал какую-то девушку. Потом он разбил стекло на первом этаже. Дальше перешел во второй подъезд, перерезал провода, из-за чего встали лифты, а потом пошел на 11 этаж, где его и обезвредили.

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