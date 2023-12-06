Самарца задержали после нападения с ножом на прохожего и полицейских

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 декабря подозреваемый около дома № 6 по ул. Силина накинулся с ножом на незнакомого мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ранением, а жильцы дома вызвали полицию.
Когда прибывшие правоохранители попытались задержать и обезвредить злоумышленника, он нанес им несколько ударов ножом. В итоге действия мужчины все же пресекли.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.