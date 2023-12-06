Самарца задержали после нападения с ножом на прохожего и полицейских

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 декабря подозреваемый около дома № 6 по ул. Силина накинулся с ножом на незнакомого мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ранением, а жильцы дома вызвали полицию.

Когда прибывшие правоохранители попытались задержать и обезвредить злоумышленника, он нанес им несколько ударов ножом. В итоге действия мужчины все же пресекли.