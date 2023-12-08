В Самаре дочку фронтовика обманули на 16,5 млн руб. два офицера

В скандальную историю попали представитель "Общероссийской общественной организации содействия правоохранительным органам", бывший военный контрразведчик Александр Ильин и пенсионер Министерства обороны Юрий Кульчихин.

По версии следствия, они оставили без средств к существованию и лишили бизнеса дочь ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, почетного строителя России, 81-летнюю владелицу фирмы "Исток" по фамилии Васильева.

"В конце 2013 г. по результатам налоговой проверки у ООО "Исток", руководителем и учредителем которого я являлась, была установлена недоимка и пени на общую сумму 41 млн рублей. Чтоб обжаловать действия налоговой и решения Ульяновского арбитражного суда, я обратилась к знакомому с просьбой найти хорошего юриста, который и порекомендовал Ильина, как надежного человека. После встречи с Кульчихиным и Ильиным, на которой последний убедил, что они помогут решить вопрос правомерным и законным способом, а стоимость услуг составит 20 млн рублей, я согласилась. 19 ноября 2014 г. в офис ООО "Исток" приехал Кульчихин, и я под расписку передала 1 млн рублей. Затем заняла 7 миллионов, которые были переданы под расписку Кульчихину сыном. 25 ноября 2014 г. Кульчихину были переданы еще 3,5 млн руб., 29 ноября 2014 г. — 3,1 млн руб., 1 декабря 2014 г. — 1,9 млн рублей. При этом расписки Кульчихин не написал. В Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде и кассационном суде Казани интересы ООО "Исток" защищала другой юрист", — рассказывала в суде сама потерпевшая.

Кульчихин и Ильин, по данным правоохранителей, в судах не появлялись, деньги "тянули" и тратили на свои нужды. Как отмечает потерпевшая, причиненный ей ущерб составил 16,5 млн рублей. В итоге женщина проиграла и в судах, лишилась больших сумм, ее бизнес был разрушен. Но возвращать миллионы Кульчихин и Ильин не стали.

Интересно, что Ильин ранее уже был судим за посредничество во взяточничестве. На этот раз он вместе с Кульчихиным попал под уголовное дело о мошенничестве. По решениям Кошкинского районного и Самарского областного судов Ильин получил три года и восемь месяцев условно. Он также должен выплатить 8,24 млн руб. в счет причиненного имущественного вреда. Кульчихин приговорен к трем годам условно.

Впрочем осужденный Ильин подал в Шестой кассационный суд жалобу на несогласие с приговором, он настаивает на невиновности. Как пояснил адвокат потерпевшей Александр Паулов, он и подзащитная хотят просить об ужесточении наказания. Новый судебный процесс начнет представитель кассационного суда Андрей Жданович 19 декабря.

Интересно, что в Самарской области уже не в первый раз попадают под суды люди, которые сами предлагали "решить вопросы" с судами. Например, ранее в покушении на мошенничество обвинили адвоката Айвугалыпа Айтасова.