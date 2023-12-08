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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам напомнили о необходимости погасить долги за свет

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чтобы электричество поступало в дома бесперебойно, такой же своевременной должна быть оплата за потребленные коммунальные ресурсы. Всего один пропущенный платеж, как и намерение заплатить в следующем месяце за прошедший и текущий периоды, или оплатить лишь часть счета, тянет за собой рост задолженности или начисление по нормативу. Распутать этот клубок будет все сложнее, напомнили в компании "Самараэнерго".

Фото: freepik.com

С октября 2023 года на сайте ПАО "Самараэнерго" размещается интерактивная карта Самарской области с реестром потребителей-должников в каждом из муниципалитетов и районов, намеченных на ограничение. Найти ее можно на главной странице в разделе "Намеченные на ограничения / Физическим лицам" (samaraenergo.ru/limitation/fiz-licam/map/). Обновляться реестр будет на постоянной основе, дважды в месяц. Указывается в нем адрес и номер дома, обслуживающая организация, количество должников и их общая сумма долга.

Порог задолженности для получения уведомления о возможном введении ограничения в каждом случае индивидуален. Зависит он от величины норматива потребления, прописанного в квитанции. Как только потребитель коммунальной услуги пропустит оплату двукратного норматива потребления, ему будет направлено соответствующее предупреждение о возможном введении ограничения, то есть о сокращении объемов потребления или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности).

Отправляется предупреждение на электронную почту, почтой России на адрес проживания потребителя, посредством SMS-сообщения и другими способами. В нем указано: если в течение 20 дней со дня получения предупреждения задолженность не будет погашена, предоставление коммунальной услуги по электроснабжению может быть ограничено, а затем приостановлено. При отсутствии технической возможности ввести ограничение электроснабжение сразу приостанавливается.

Если потребитель видит свой дом в реестре должников-неплательщиков Самараэнерго, ему следует проверить — все ли в порядке с его платежами и не приходило ли ему предупреждение об ограничении. Чтобы электроснабжение не ограничили, потребителю необходимо погасить задолженность, указанную в предупреждении как можно быстрее.

В случае если отключение коммунальной услуги электроснабжения все же было проведено, восстановить энергоснабжение, конечно, можно. Подача электричества в квартиру возобновляется в течение 2 календарных дней со дня погашения долга. ПАО "Самараэнерго" отслеживает оплату самостоятельно, но потребитель вправе позвонить и сообщить о произведенном расчете.

Однако, чтобы возобновить режим потребления электрической энергии, потребителю, проживающему в многоквартирном доме, придется также оплатить расходы исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению подачи коммунальной услуги. Речь идет о сумме в пределах 3 тысяч рублей. Основанием этой меры является постановление правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Клиенты ПАО "Самараэнерго" обращаются в обслуживающие отделения за решением любого вопроса, связанного с оформлением документов. Одна из важных проблем, с которой также может прийти потребитель — подача заявления на предоставление рассрочки по оплате задолженности в сложной жизненной ситуации. Условия реструктуризации долга определяются индивидуально для каждого неплательщика и зависят от причин и обстоятельств, по которым клиент временно не может оплачивать счета.

Самараэнерго рекомендует самарцам, попавшим в сложную ситуацию, не доводить ситуацию до визита пристава, ареста имущества и вынужденной приостановки энергоснабжения. Не надо замалчивать проблему, лучше обратиться за предоставлением рассрочки задолженности и выплачивать долг равными долями по зафиксированному индивидуальному графику.

Передавать показания необходимо с 20 по 25-е число, оплачивать квитанции за свет до 10-го числа ежемесячно и не допускать просрочек, чтобы избежать проблем с подачей электроэнергии в ваши квартиры. Быстро и без комиссии оплату можно провести через Личный кабинет на сайте samaraenergo.ru, в Мобильном приложении личного кабинета или через чат-бот во ВКонтакте и в Telegram. Полный перечень доступных способов передачи показаний и оплаты размещен на сайте в разделе "Физическим лицам / Счет, способы оплаты и передачи показаний прибора учета" (samaraenergo.ru/fiz-licam/bill_payments_readings/readings/)

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