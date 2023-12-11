Стало известно, чьи нарушения могла скрыть глава Счетной палаты Елена Дуброва

Суд Ленинского района Самары продолжает рассматривать уголовное дело главы Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой. На этой неделе в процессе выступают свидетели.

Ранее сообщалось, что при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения.

30 января 2023 г. в ГСУ ГУ МВД по Самарской области создали группу для расследования дела о превышении полномочий. Привлекают по нему главу Счетной палаты Елену Дуброву. Она признала вину. Также, по данным полиции, при обысках у Дубровой изъяли 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту возбудили еще одно уголовное дело. На время разбирательства Дуброву отправили под домашний арест. Санкции вмененных ей статей УК предусматривают реальное лишение свободы.

В понедельник, 11 декабря, в суде выступил бывший сотрудник Счетной палаты, который со своей коллегой проводил проверку Службы транспортного обеспечения (СТО).

"Началась проверка в октябре 2020 года. В связи с болезнью моей коллеги была приостановлена ориентировочно на месяц. Закончилось в феврале 2021 года. Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности, проверялись бухгалтерская отчетность, контракты, зарплата, транспорт, ну и все имущество. Был выявлен ряд нарушений, в том числе с работами, которые выполнялись ООО "Гэмбл" в рамках заключенных контрактов. То есть там были расходы, которые фактически не осуществлялись. По актам выполненных работ был якобы ремонт машин, но в ходе осмотра я пришел к выводу, что данные автомобили на период "ремонта" либо вообще не выезжали из здания, либо использовались органами исполнительной власти", — утверждает свидетель.

По словам бывшего сотрудника Счетной палаты, нарушений нашли много.

"Один из вопиющих фактов: автомобиль был, который не использовался по путевым листам с 2017 года. Находился в ГКУ "СТО" в полуразобранном состоянии, не было коробки передач, сидений. Тем не менее, в 2020 г. автомобиль активно ремонтировался по бумагам. Были признаки мошенничества и превышения должностных полномочий со стороны ГКУ "СТО", — сообщил свидетель.

Нарушений, по словам ревизора, нашли на 1,3 млн рублей.

"Дальше часть нарушений из акта мне поручила убрать Гундрова Марина Петровна. И на основании акта уже потом формировался отчет. Поручение мне дано было устно. Насколько я помню, подчинялась Гундрова непосредственно Дубровой. Я не мог не исключить нарушения — документ бы все равно не вышел из стен Счетной палаты, а я был бы под угрозой увольнения", — сообщает мужчина.

Но позже все равно все скрылось. По словам свидетеля, ему даже предоставили аудиозаписи разговоров.

"На всех записях присутствовал я, Дуброва, Гундрова, Данилова. На одной записи, например, было совещание, после того как нас с аудитором Даниловой увезли на опрос в управление ФСБ. Дуброва интересовалась, о чем нас спрашивали в УФСБ и что мы отвечали", — говорит свидетель.

Мужчина также рассказал, что настоящие итоги проверки все-таки дошли до суда.

"В Самарском районном суде рассматривается дело в отношении сотрудников ГКУ и "Гэмбл". Один из подсудимых — Ельшин, кажется, бывший замдиректора ГКУ "СТО". Он принимал непосредственное участие в заключение контрактов", — говорит свидетель.

По данным открытых источников, Андрей Ельшин раньше значился в руководстве ГКУ "СТО".

По информации суда Самарского района, Ельшина судят по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч.3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Вместе с ним по делу проходит мужчина по фамилии Спиваков — его судят за мошенничество. Такая же фамилия — у гендиректора ООО "Гэмбл". Основной деятельностью этой фирмы значится розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Следующее заседание по делу Спивакова и Ельшина назначили на 22 декабря. Им тоже грозит лишение свободы.