В Самаре вынесли новый приговор блогеру Дмитрию Бегуну

Суд Кировского района Самары в понедельник, 11 декабря, зачитал приговор блогеру Дмитрию Бегуну. Как сообщили в прокуратуре Кировского района, уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье 128.1 "Клевета".
По информации "Волга Ньюс", причиной возбуждения дела стала публикация о людях, собиравших помощь для участников СВО.
В итоге сетевого автора приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Напомним, Дмитрия Бегуна вместе с коллегами Олегом Иванцом и Натальей Мироновой (Умяровой) ранее судили по обвинению в вымогательстве 3 млн руб. у директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.
5 июля 2016 г. блогеров признали виновными. Миронову осудили на пять лет колонии общего режима, а Бегуна и Иванца — на шесть и семь лет строгого режима, соответственно. В декабре 2018 г. по УДО вышла на свободу Умярова. Бегун освободился условно-досрочно в 2019 году. В 2020 году условно-досрочно вышел Иванец.
Сергей Шатило же попал под первое в России дело о картельном сговоре. Ему тоже пришлось перенести долгие судебные процессы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...