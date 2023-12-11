16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли новый приговор блогеру Дмитрию Бегуну В Самаре уголовное дело скандальной клиники "Александрия" вернули из суда прокурору Стало известно, чьи нарушения могла скрыть глава Счетной палаты Елена Дуброва Самарскому экс-полицейскому запросили срок за нападение на женщину В Самаре дочку фронтовика обманули на 16,5 млн руб. два офицера

Суды Происшествия

В Самаре вынесли новый приговор блогеру Дмитрию Бегуну

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Кировского района Самары в понедельник, 11 декабря, зачитал приговор блогеру Дмитрию Бегуну. Как сообщили в прокуратуре Кировского района, уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье 128.1 "Клевета".

По информации "Волга Ньюс", причиной возбуждения дела стала публикация о людях, собиравших помощь для участников СВО.

В итоге сетевого автора приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Напомним, Дмитрия Бегуна вместе с коллегами Олегом Иванцом и Натальей Мироновой (Умяровой) ранее судили по обвинению в вымогательстве 3 млн руб. у директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

5 июля 2016 г. блогеров признали виновными. Миронову осудили на пять лет колонии общего режима, а Бегуна и Иванца — на шесть и семь лет строгого режима, соответственно. В декабре 2018 г. по УДО вышла на свободу Умярова. Бегун освободился условно-досрочно в 2019 году. В 2020 году условно-досрочно вышел Иванец.

Сергей Шатило же попал под первое в России дело о картельном сговоре. Ему тоже пришлось перенести долгие судебные процессы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31