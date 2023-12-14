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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители трех домов в Самаре накопили многотысячный долг за воду, не подозревая об этом

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители трех крупных многоквартирных домов в Октябрьском районе Самары могут оказаться в списке должников за воду из-за недобросовестной УК. Сумма долгов каждого жителя может исчисляться не одной тысячей рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара". Ресурсоснабжающая организация призывает жильцов домов выйти на связь и решить проблему с оплатой.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Ситуация сложилась так, что владельцы квартир в домах на ул. Гастелло, 49, Московском шоссе, 45 и 47 получают сразу две квитанции за услуги холодного водоснабжения и водоотведения - одну от ресурсной компании "РКС-Самара", вторую - от ТСН "Город Мира". Но оплачивают только один документ, чаще всего это квитанция от УК. Вот только эти платежные документы от УК уже давно потеряли силу, ведь дома перевели на прямые расчеты еще весной 2023 года. Деньги остаются на счетах УК, не доходят до ресурсной компании, а жители становятся должниками.

Перевод на прямые расчеты оказался вынужденной мерой, потому что ТСН "Город мира" накопило перед ресурсной организацией долг - более 3,5 млн рублей. При этом многие жильцы являются добросовестными плательщиками. Руководителя УК неоднократно предупреждали, уведомляли о долге, в итоге дело дошло до суда, после которого ресурсная компания, чтобы остановить рост задолженности, перевела жителей трех домов на прямые расчеты, расторгнув договорные отношения с УК. Это вынужденная, но законная мера. Жилищный кодекс РФ (ст.157.2, п.2) разрешает расторгать договор с УК в одностороннем порядке при наличии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, подтвержденной в судебном порядке. Жителей о переходе на прямые расчеты "РКС-Самара" уведомили должным образом.

Но ситуация не разрешилась, а только усугубляется: руководство ТСН не передало никакой информации о проживающих, о приборах учета в квартирах, поддерживает легенду о своих полномочиях по сбору платежей за водоснабжение и водоотведение. Более того, УК продолжает выставлять квитанции за коммунальные услуги. Жители же продолжают исправно платить по этим квитанциям, не имеющим юридической силы. А вот куда уходят эти деньги - неизвестно. За каждым из жильцов, оплатившим квитанцию УК, копится долг. И у компании "Город Мира" по-прежнему висит долг перед ресурсным предприятием - почти 1,4 млн рублей.

На руководителя ТСН составлено заявление в правоохранительные органы, за мошеннические действия и незаконное обогащение ей может грозить уголовная ответственность. Но первостепенной задачей сейчас является приведение в порядок начислений жильцам многострадальных домов.

Вниманию жителей домов ул. Гастелло, 49, Московского шоссе, №№ 45 и 47!

Вам нужно как можно скорее обратиться в "РКС-Самара": через виртуальную приемную или через другие способы обратной связи на сайте samcomsys.ru сообщить данные своих приборов учета холодной и горячей воды на момент перехода дома на прямые расчеты и на сегодняшнюю дату. Жителям, не имеющим в квартирах приборов учета воды, надо представить справку о регистрации по месту жительства или пребывания. Если возникают проблемы, необходимо выйти на связь с ресурсной организацией для урегулирования проблем. "РКС-Самара" рекомендуют сделать все это в декабре, не переносить проблемы в год наступающий, вместе с долгами и пенями.

Даты перехода на прямые расчеты:

Самара, ул. Гастелло, 49  -  01.03.23 г.

Самара, Московское шоссе, 45  -  01.02.23 г.

Самара, Московское шоссе, 47  -  01.04.23 г.

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