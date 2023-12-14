Предпринимателя из Самары осудили за неуплату налогов на 200 млн рублей

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело директора ООО, которого обвиняли в неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По данным Волга Ньюс, речь идет о руководителе ООО "Нефтегазсервис" Е. Пикалове.

В 2022 г. фирма подала в налоговую недостоверные декларации и благодаря этому уклонилась от уплаты налогов на более чем 200 млн рублей.

Осужденному назначили два с половиной года принудительных работ.

Напомним, в 2022 г. у "Нефтегазсервиса" были проблемы из-за невыплаты 41 работнику зарплаты — более 1,8 млн рублей.

А в 2023 г. УФНС России по Самарской области инициировало банкротство ООО "Нефтегазсервис", предъявив требования на 1 млрд рублей. Компания выполняет крупные подряды для ООО "Транснефть-Балтика", а также известна по скандальному делу со станцией очистки для мусорного полигона в Ярославской области.