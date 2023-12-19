16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело экс-депутата Натальи Гурьяновой готовят к новому рассмотрению судом присяжных "Нефтяной продукт" не смог снять арест с имущества по уголовному делу экс-менеджеров ТоАЗа Суд все же признал погибшего банкира Кучканова виновным в хищении денег ВСБ Совсем не "ритуалка": суду назвали "причину" сожжения людей заживо в самарском магазине Верховный Суд отказался рассматривать жалобы на приговор экс-начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

Суды Происшествия

Дело экс-депутата Натальи Гурьяновой готовят к новому рассмотрению судом присяжных

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском районном суде возобновили подготовку к рассмотрению уголовного дела бывшего депутата гордумы Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее предполагаемой сообщницы Екатерины Абызовой.

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество - ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Супруги также владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой - Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам обратился в ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ноябре 2020 г. материалы дела поступили для рассмотрения в Самарский районный суд.

Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные. Суд это разрешил. Но найти присяжных оказалось сложно. Коллегию собирали более двух лет. В результате в ходе 10 заседаний судьи от народа ознакомились с материалами дела, выслушали свидетелей и показания обвиняемых.

30 октября 2023 г. коллегия присяжных вынесла вердикт, но так как 31 октября на его оглашение не прибыли двое из них, федеральный судья Дмитрий Дерунов, включив в состав коллегии двух запасных заседателей, отправил их на новое обсуждение и вынесение вердикта результатов дела.

Сильно позже окончания рабочего дня вердикт передали председательствующему, который, отложил его провозглашение на 2 ноября. В итоге и второй вердикт оказался вынесенным напрасно. 2 ноября на заседание не явились пять из девяти членов коллегии.

обе женщины три с половиной года уже отсидели в тюрьме, и в этом году меру пресечения им изменили на домашний арест, 2 ноября его продлили.

Также 2 ноября в связи с неявкой ряда присяжных судья опять вынес постановление о роспуске коллегии. 11 декабря судья Дерунов провел завершающее заседание по делу и затем взял самоотвод.

Позже на сайте суда появилось сообщение о том, что уголовное дело находится на рассмотрении судьи Юлии Мироновой. Сейчас возобновлена подготовка к рассмотрению дела с участием присяжных заседателей в связи с роспуском коллегии присяжных (ч. 3 ст. 330 УПК РФ). То есть предстоит набор новой коллегии присяжных.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31