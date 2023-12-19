Дело экс-депутата Натальи Гурьяновой готовят к новому рассмотрению судом присяжных

В Самарском районном суде возобновили подготовку к рассмотрению уголовного дела бывшего депутата гордумы Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее предполагаемой сообщницы Екатерины Абызовой.

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество - ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Супруги также владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой - Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам обратился в ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ноябре 2020 г. материалы дела поступили для рассмотрения в Самарский районный суд.

Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные. Суд это разрешил. Но найти присяжных оказалось сложно. Коллегию собирали более двух лет. В результате в ходе 10 заседаний судьи от народа ознакомились с материалами дела, выслушали свидетелей и показания обвиняемых.

30 октября 2023 г. коллегия присяжных вынесла вердикт, но так как 31 октября на его оглашение не прибыли двое из них, федеральный судья Дмитрий Дерунов, включив в состав коллегии двух запасных заседателей, отправил их на новое обсуждение и вынесение вердикта результатов дела.

Сильно позже окончания рабочего дня вердикт передали председательствующему, который, отложил его провозглашение на 2 ноября. В итоге и второй вердикт оказался вынесенным напрасно. 2 ноября на заседание не явились пять из девяти членов коллегии.

обе женщины три с половиной года уже отсидели в тюрьме, и в этом году меру пресечения им изменили на домашний арест, 2 ноября его продлили.

Также 2 ноября в связи с неявкой ряда присяжных судья опять вынес постановление о роспуске коллегии. 11 декабря судья Дерунов провел завершающее заседание по делу и затем взял самоотвод.

Позже на сайте суда появилось сообщение о том, что уголовное дело находится на рассмотрении судьи Юлии Мироновой. Сейчас возобновлена подготовка к рассмотрению дела с участием присяжных заседателей в связи с роспуском коллегии присяжных (ч. 3 ст. 330 УПК РФ). То есть предстоит набор новой коллегии присяжных.