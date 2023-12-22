Прокуратура выиграла суд у завода "Феррони Тольятти", на котором произошел пожар

Комсомольский районный суд Тольятти признал необоснованной названную ранее причину простоя сгоревшего завода "Феррони". Об этом сообщает прокуратура Самары.

Напомним, 13 мая 2023 г. в производственном здании завода произошел пожар. Огонь повредил имущество предприятия на площади 20 тыс. кв. м, также обрушилась кровля. После этого вышел приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя.

Позже МЧС выяснило, что ООО "Феррони Тольятти" работало с многочисленными нарушениями требований противопожарных норм. Исходя из этого, прокуратура посчитала, что причины простоя все же зависели от работодателя, и потребовала отменить приказ.

Фирма не согласилась с надзорным ведомством, и в ситуации начал разбираться суд. В своем иске прокуратура также требовала перерассчитать работникам "Феррони" плату за период простоя с 15 мая по 14 июля - не менее двух третей средней зарплаты.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.