В Самаре началось рассмотрение уголовного дела о стрельбе на рынке "Коникс"

В Кировском районном суде Самары началось рассмотрение громкого уголовного дела шести членов "законовской" ОПГ — участников громкого конфликта со стрельбой на рынке в 15-м микрорайоне, произошедшего летом 2010 г., пишет "Самарское обозрение".

Напомним, утром 24 июля 2010 г., по охранникам тольяттинского ЧОП "Гром", нанятого "Кониксом" для охраны территории рынка, — Кирееву, Жукову и Векленко — была открыта беспорядочная стрельба из огнестрельного и травматического оружия. Киреев и Жуков погибли на месте, Векленко скончался в больнице через несколько дней, успев дать показания и опознать стрелявшего в него члена "законовской" ОПГ Владимира Мозжелова (он же Смешной). Также были ранены еще несколько охранников и случайная прохожая.

Перестрелка попала на все федеральные ленты новостей, возбужденное по поводу случившегося уголовное дело взяли на контроль Генпрокуратура и МВД РФ. Вскоре в деле появились обвиняемые — кроме Мозжелова ими оказались контролеры рынка (со стороны ИП Багратионовой) Сергей Заварыкин и Александр Зацепин, старший дворник рынка Олег Юдин.

В 2011 г. дело направили в Самарский областной суд, но его возвратили прокурору в связи с допущенными нарушениями. Затем уголовное дело в отношении Юдина и Зацепина выделили в отдельное производство и направили на рассмотрение в районный суд. Дело в отношении Заварыкина и Мозжелова вновь попало в облсуд, в июле 2012 г. по нему огласили приговор. Мозжелов получил 22 года колонии строгого режима, Заварыкин, известный как Итальянец, — 5 лет колонии общего режима.

Юдин и Зацепин получили 11 месяцев исправительных работ и 11 месяцев лишения свободы соответственно. Оба были отпущены на свободу "по отсиженному".

После оглашения приговора, как пишет "СО", о громком ЧП забыли на несколько лет. В 2017 г., после смерти Рыжова и Пети-боксера, среди "законовских" началась смута, следствием которой стали многочисленные разоблачения и аресты. Следователи СКР при оперативной поддержке ФСБ начали в хорошем темпе раскрывать многие преступления прошлых лет, среди которых оказалось убийство в 2014 г. бизнесмена Вадима Винокурова, а также исчезновение в 2005 г. зятя авторитета Александра Законова Владислава Исайчева, известного как Гусь. Дело об убийстве Исайчева расследовало подразделение ГСУ СКР в Нижнем Новгороде.

Как выяснилось, одним из участников убийства Исайчева (его застрелили, а тело утопили в проруби) был известный авторитет Евгений Тихонов, он же Насилон и Сварной, другим — Мозжелов, отбывающий наказание в новокуйбышевской ИК-3. Мозжелов дал ряд важных признательных показаний, на основании которых Тихонову кроме убийства Исайчева также вменили участие в стрельбе на рынке в 15-м микрорайоне. Свидетели говорили о руководящей роли Сварного в конфликте. Весной 2023 г. Самарский областной суд приговорил Тихонова к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Расследование дела об убийстве Исайчева вызвало большой переполох среди "законовских". Главным образом это было связано с продекларированным силовиками намерением возбудить большое общее уголовное дело по статье "Организованное преступное сообщество". Ряд лидеров группировки скрылись от правоохранителей, среди них были, в частности, учредитель ЧОП "Союз-Охрана" Василий Балабанов и спортсмен-рукопашник Сергей Псарев.

Осенью 2023 г. в суд Кировского района Самары поступило уголовное дело в отношении шести членов "законовской" ОПГ, участников стрельбы на рынке в 15-м микрорайоне. Кроме Балабанова и Псарева это Виталий Лунев, Александр Копылов, Артак Егоян и Александр Голубков. Их уголовное дело расследовали следователи из Нижнего Новгорода, обвинительное заключение утверждал заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин.

Предварительное слушание по делу прошло 14 ноября 2023 г., очередное заседание состоится 26 декабря 2023 года. В судебном процессе председательствует судья Сергей Драгунов.

Статья обвинения, вмененная "законовским", это всего лишь статья о хулиганстве. А ч. 2 ст. 213 УК РФ, которую вменили фигурантам, хоть и относится к тяжким составам преступления, но с учетом времени всех событий вполне подпадает под истечение сроков давности (о том же говорят и эксперты "СО").

Более того, изначально в деле было намного больше фигурантов, и те из них, кто согласился с таким исходом, уже получили прекращение дела в связи с истечением сроков давности. Это Кульков В.В., Семин И.П., Иванов М.Ю., Иванов В.А., Осипов А.Ю., Ивачев С. В., Смагин А.П., Зырянов Д. В. (в прошлом носил фамилию Ковегин), Юсупов И.Х., Хайретдинов Р.Р., Жигулин И.Ю., Бойматов А.С., Токсубаев А.Б., Кузьмин С. А. и Исматов Р. У. Все они тоже обвинялись по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В отношении лидеров ОПГ Алексея Рыжова и Сергея Гафурова, а также Геворкяна А.А. уголовное преследование прекращено вследствие их смерти (это основание также является нереабилитирующим).

Уголовное дело в отношении объявленных в розыск Мамадчонова А.Х. и Чарушникова В.В. выделено в отдельное производство.