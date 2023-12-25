Предприниматели Волжского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

Завершается еще один непростой год в жизни предпринимателей Волжского района, которые сплотились в ответ на вызовы временем и доказали, на что способны.
Смелость и ответственность
Развитие малого бизнеса — это постоянный источник появления новых рабочих мест, пополнения бюджета, укрепления экономики Волжского района и повышения качества жизни сельчан.
В районе зарегистрировано 4075 субъектов малого и среднего предпринимательства. Неравнодушных, активных деятельных земляков в районе становится все больше — жизнь доказала, что инициатива, помноженная на смелость ответственных и уверенных в себе людей при определенной поддержке со стороны государства, дает хорошие результаты. Предпринимательская инициатива способствует стабильному развитию района, который по динамике занимает ведущее место в регионе.
Не случайно список награжденных ко Дню предпринимателя, который отмечается бизнес-сообществом, ежегодно пополняется новыми именами. На форуме "Мой бизнес 63", приуроченном ко Дню российского предпринимательства, в этом году почетную грамоту министерства экономического развития и инвестиций Самарской области вручили Евгении Клешненковой из с. п. Воскресенка за развитие розничной торговли. Благодарности министра экономического развития и инвестиций Самарской области за вклад в развитие предпринимательства и бытовых услуг удостоена Анна Кузнецова из с. п. Подъем-Михайловка. Никита Кузьмин, индивидуальный предприниматель из с. п. Верхняя Подстепновка заслужил благодарность министра за качественное строительство объектов. Благодарственное письмо министра получила Екатерина Кравчук из с. п. Курумоч.
Продвигая свои товары и услуги, предприниматели активно участвуют в различных конкурсах и получают заслуженные награды. Конкурс "Экспортер-2022 года" принес победу ООО "Фуд инновация" с. п. Курумоч, занявшему 1 место в номинации "Продукт года". Предприятие успешно развивается, заходит в федеральные продуктовые сети, заключает экспортные контракты, осваивает новые маркетплейсы, выводит на рынок новые продукты собственного производства.
Финалистом регионального конкурса "Достояние губернии 2023" в номинации "Семейное предпринимательство" стало ООО "Самара-продукт" с. п. Куромоч. Виктория Седашева из с. п. Лопатнино, мкр. "Южый город" со своей студией развития детей "НейроУмка" вышла в районный финал конкурса "Мама-предприниматель".
Осваивая новое экономическое пространство, предприниматели помогают развитию района, откликаются на любые просьбы администрации, участвуют в оказании помощи бойцам СВО.
Поддержка всегда рядом
Центр развития предпринимательства Волжского района обеспечивает бизнес-сообщество необходимой информацией, помогает предпринимателям развиваться словом и делом, приглашая на ВКС, семинары и вебинары, консультации и курсы повышения квалификации. Специалисты центра не упускали ни одной возможности повысить конкурентоспособность предпринимателей, предлагая им участвовать во всевозможных бесплатных мероприятиях, проводимых организациями, входящими в инфраструктуру поддержки предпринимательства региона. В рамках муниципальной поддержки была осуществлена организация участия представителей бизнес-сообщества и проведены более 65 мероприятий.
Объем финансирования на мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на 2023 год в рамках муниципальной программы на 2020–2024 год составил 755 000 руб.
Большую помощь предприниматели получают, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Здесь и мониторинг потенциальных экспортеров района, и помощь в получении услуги от Центра поддержки экспорта Самарской области, в организации регистрации экспортеров на платформе РЭЦ и МСП, а также обучение по комплексным услугам по различной тематике.
В этом году социально ориентированные предприятия ООО "ФСИ "Аналитика" с. п. Верхняя Подстепновка и ООО "Первая стоматология Южного города" с. п. Лопатино получили гранты на развитие на общую сумму 1 млн руб.
Деловые миссии
Максимально эффективный инструмент поддержки предпринимателей — деловые миссии, которые на территории Волжского района при поддержке администрации района проводятся ежегодно. Они расширяют деловые связи, способствуют продвижению продуктов и услуг предпринимателей, а также вовлечению молодежи в бизнес.
В сентябре этого года в Курумоче прошла деловая миссия "Вкус жизни", которая носила туристический характер — включала экскурсии и дегустацию. Предпринимателей, а также молодых людей, которые только задумали открыть свое дело, познакомили с программами поддержки, сводили на экскурсию по старинному селу.
Они побывали на четырех предприятиях: на сыроварне, работающей под брендом Fromage de Vera, в Садовом центре Веры Глуховой, в гостиничном комплексе "Русская охота" и конноспортивном парке верховой езды "Гелио-парк" в поселке Власть Труда. А в завершение деловой миссии прогулялись по "Большой Самарской тропе", отдохнули в сосновом бору.
Такие встречи с туристическим уклоном помогают участникам лучше узнать друг друга, Волжский район, оценить успехи коллег, взвесить потенциал задуманного проекта, более точно выбрать направление развития своего бизнеса.
Последние комментарии
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