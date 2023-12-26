Житель Самарской области получил девять с половиной лет колонии за смерть задолжавшего ему знакомого

Чапаевский городской суд вынес приговор 43-летнему мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В начале июля 2021 г. в гаражном массиве он избил 45-летнего знакомого, задолжавшего 50 тыс. рублей. От полученных травм должник скончался в больнице через несколько дней.

Уголовное дело жителя Чапаевска рассматривали присяжные. В итоге суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.