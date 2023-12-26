16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предполагаемому лидеру группировки "Законовские" хотят запросить срок до конца года В Самаре росгвардейца поймали на афере с оружием В Самаре полицейского "посадили" за покровительство бару "Хорошо сидим" В Самаре началось рассмотрение уголовного дела о стрельбе на рынке "Коникс" В Самаре вынесли приговор за аферу с масками для гражданина Китая на 23 млн

Суды Происшествия

Тольяттинец жестоко убил собутыльника, не желавшего уходить домой

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2022 г. в квартире на Южном шоссе тольяттинец выпивал в компании мужчины и женщины. Позже начался конфликт из-за того, что гости не хотели уходить. В результате хозяин несколько раз ударил гостя по голове металлическим табуретом и более 20 раз - металлической палкой для спортивной ходьбы. Также потерпевший получил три удара топором в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Чтобы скрыть убийство, тольяттинец вынес труп из квартиры на лестничную площадку, смыл следы крови на кухне и в подъезде. Затем он переоделся и пошел в магазин за алкоголем. Там убийцу и задержали.

С учетом ранее имевшихся судимостей мужчине назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31