Тольяттинец жестоко убил собутыльника, не желавшего уходить домой

В Тольятти суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2022 г. в квартире на Южном шоссе тольяттинец выпивал в компании мужчины и женщины. Позже начался конфликт из-за того, что гости не хотели уходить. В результате хозяин несколько раз ударил гостя по голове металлическим табуретом и более 20 раз - металлической палкой для спортивной ходьбы. Также потерпевший получил три удара топором в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Чтобы скрыть убийство, тольяттинец вынес труп из квартиры на лестничную площадку, смыл следы крови на кухне и в подъезде. Затем он переоделся и пошел в магазин за алкоголем. Там убийцу и задержали.

С учетом ранее имевшихся судимостей мужчине назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.