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Суды Происшествия

Полицейские вычислили жителя Самарской области, оборвавшего несколько кустов конопли

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю за приобретение наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2023 г. житель Отрадного в районе ул. Набережной с. Кротовка оборвал верхние части и листья с нескольких кустов дикорастущей конопли, высушил их и спрятал в заброшенном сельском сарае.

Позже мужчину задержали, когда он забрал из сарая наркотик и направился в сторону дороги Самара — Бугуруслан, чтобы уехать домой на попутке. Подозреваемый сам отдал полицейским 255 г наркотикосодержащего растения.

Суд назначил мужчине три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

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