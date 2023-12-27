Полицейские вычислили жителя Самарской области, оборвавшего несколько кустов конопли

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю за приобретение наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июне 2023 г. житель Отрадного в районе ул. Набережной с. Кротовка оборвал верхние части и листья с нескольких кустов дикорастущей конопли, высушил их и спрятал в заброшенном сельском сарае.
Позже мужчину задержали, когда он забрал из сарая наркотик и направился в сторону дороги Самара — Бугуруслан, чтобы уехать домой на попутке. Подозреваемый сам отдал полицейским 255 г наркотикосодержащего растения.
Суд назначил мужчине три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
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